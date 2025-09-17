Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Лига чемпионов Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Экс-жена Погребняка отреагировала на отношения Павла с 18-летней девушкой

Экс-жена Погребняка отреагировала на отношения Павла с 18-летней девушкой

Сегодня, 20:56
2

Мария Погребняк, бывшая супруга Павла Погребняка, прокомментировала новость о предполагаемом романе экс-футболиста с 18-летней студенткой Софией.

«Я видела молоденькую девушку со сцены, когда обращалась к своему бывшему мужу. У меня Дмитрий Нагиев спросил, не однофамильцы ли мы. Я говорю: «Оказывается, мы даже больше, чем однофамильцы». А так, я даже не подумала, что это его девушка.

Павел всегда хотел дочку. Может быть поэтому он и решил найти себе девушку помоложе, которая ему в дочки подходит», – сказала Мария со смехом.

Еще по теме:
41-летнего Погребняка заметили с ровесницей его старшего сына 3
41-летний Погребняк думает о возобновлении карьеры в «Зените»: «Почему нет?» 7
Экс-форвард сборной России назвал бредом информацию о матче с США
Источник: Starhit
Россия. Премьер-лига Погребняк Павел
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...короче
1758132628
...это - почти, "сиськи"! Но без оных)...
Ответить
向英雄致敬
1758132884
сказала Мария со смехом.----Брошенка.
Ответить
Главные новости
СпецпроектНовый тест от «Бомбардира»: хорошо помните авторов голов российских клубов в ЛЧ?
2
Джикия подробно рассказал о финансовых проблемах в «Химках»: «Это ненормально»
21:21
Новичок «Краснодара» высказался о разногласиях с Кордобой
21:09
Экс-жена Погребняка отреагировала на отношения Павла с 18-летней девушкой
20:56
2
Мбаппе назвал своего фаворита на «Золотой мяч»: «Буду счастлив, если он победит»
20:48
Внук Яшина прокомментировал предложение Англии убрать имя его деда из награды ФИФА
20:08
1
Кубок России. «Краснодар» удержал победу над «Крыльями» (2:1) и стал единоличным лидером группы
19:54
2
Видео41-летнего Погребняка заметили с ровесницей его старшего сына
19:40
3
Азербайджан не выступал за возвращение России в турниры УЕФА
19:30
6
Мостовой рассказал, чего ему не хватает в Лиге чемпионов
19:19
Все новости
Все новости
Мусаев оценил кубковую победу «Краснодара» над «Крыльями Советов»
20:41
Ари ответил, во сколько раз сборная Бразилии сильнее России
20:32
1
Глушаков раскритиковал селекцию «Спартака»: «Я бы лучше там поковырялся»
20:20
1
Игонин сообщил, когда Семак покинет «Зенит»
20:13
1
Внук Яшина прокомментировал предложение Англии убрать имя его деда из награды ФИФА
20:08
1
Видео41-летнего Погребняка заметили с ровесницей его старшего сына
19:40
3
Дивеев ответил, пожмет ли руку внезапно покинувшему ЦСКА Николичу
19:35
Джикия высказался о возвращении в сборную России
19:07
Украинский футболист проиграл суд «Динамо»
18:48
На исполкоме УЕФА обсудили место России в таблице коэффициентов после снятия бана
18:29
Кавазашвили отреагировал на предложение Англии убрать имя Льва Яшина из награды ФИФА
18:06
3
Сычев высказался о мессенджере MAX: «Что-то никто не пишет и не звонит по нему»
17:56
Черданцев сказал, чем его разочаровало дерби «Динамо» – «Спартак»
17:34
4
Смородская «переобулась» насчет Талалаева
17:28
6
«Зенит» потратил на текущий состав в 1,5 раза больше, чем «Спартак»
17:17
11
Быстров одним словом описал игру в дерби «Динамо» – «Спартак»
16:16
5
Реакция Колоскова на предложение Англии убрать имя Льва Яшина из награды ФИФА
15:57
2
Четыре страны требовали исключить Россию из УЕФА
15:30
6
Комличенко: «Путь к 100 голам получился драматичным из‑за одного человека»
14:53
В Медиалиге раскрыли, за какую сумму Роналдиньо готов приехать в Россию
14:47
2
Мамаев встал на защиту Карпина
14:25
1
Быстров раскритиковал результаты «Динамо» при Карпине
13:26
Хомуха назвал отличие трансферной политики ЦСКА и «Зенита» по латиноамериканцам
13:15
В «Сосьедаде» оценили вариант с арендой Захаряна в «Динамо»
12:56
Названа сумма, за которую «Спартак» готов продать Угальде
12:47
6
Англичане хотят убрать имя Льва Яшина из награды ФИФА
12:28
10
Стало известно, в какую сумму обошелся приезд Нани на матч в Россию
12:15
1
Роша высказался о конфликте с Соболевым
12:06
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 