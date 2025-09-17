Экс-жена Погребняка отреагировала на отношения Павла с 18-летней девушкой

Мария Погребняк, бывшая супруга Павла Погребняка, прокомментировала новость о предполагаемом романе экс-футболиста с 18-летней студенткой Софией.

«Я видела молоденькую девушку со сцены, когда обращалась к своему бывшему мужу. У меня Дмитрий Нагиев спросил, не однофамильцы ли мы. Я говорю: «Оказывается, мы даже больше, чем однофамильцы». А так, я даже не подумала, что это его девушка.

Павел всегда хотел дочку. Может быть поэтому он и решил найти себе девушку помоложе, которая ему в дочки подходит», – сказала Мария со смехом.