Сычев прокомментировал голевую засуху спартаковца Угальде

Бывший форвард «Спартака» Дмитрий Сычев высказался об отсутствии голов у нападающего команды Манфреда Угальде.

Угальде – лучший бомбардир минувшего сезона РПЛ.

В последних 22 матчах у Манфреда 1 гол.

Летом купить Угальде тщетно пытался «Фейеноорд».

– Как форвард скажите, в чем проблема Угальде? Он не забивает с начала сезона. Говорят, это связано с тем, что его не отпустили из «Спартака». Психологический фактор?

– Все возможно. Я отмечал его игру в связке с Барко. Сумасшедшая связка, причем они были очень сильны и поодиночке. Вы помните, сколько они наколотили вдвоем в прошлом сезоне, а сейчас какая-то бледная тень. Я думаю, латиноамериканские игроки как раз во многом подвержены психологии, они не всегда заряжены на 100% рвать и метать. Немножко у них не получилось – и мотивация как будто бы пропала. Так не может выступать профессиональный высокооплачиваемый футболист, за которого болеет множество фанатов.

Это же не сериал, чтобы расстроиться и не играть. Есть выполнение обязательств, отработка контракта. На игре это сказываться не должно, но, как мы видим, сказывается. Это проблема, потому что «Спартаку» нужен тот Угальде, который забивал и отдавал, как в прошлом году. Он был очень опасен.