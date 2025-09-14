Экс-зенитовец одобрил удаление Станковича и назвал Деяна рецидивистом

Бывший игрок «Зенита» Алексей Гасилин прокомментировал удаление Деяна Станковича.

Серба удалили в конце 1-го тайма матча 8-го тура РПЛ против «Динамо» (2:2).

Станкович пропустит следующий матч с «Крыльями Советов».

Вероятно, Деян получит более длительную дисквалификацию за оскорбления арбитра Егора Егорова.

«Тренер в любом случае лицо команды. Если ты, как Станкович, в позиции рецидивиста и получаешь регулярно красные карточки за поведение, то это не красит. «Спартак» – это большой клуб.

Судья Егор Егоров провел классный матч. Он заслуженно удалил Станковича. Думаю, тренер «Спартака» будет дисквалифицирован на срок от трех до пяти матчей», – сказал Гасилин.