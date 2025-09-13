Известная футболистка выделила двух самых харизматичных тренеров РПЛ: «Мужики с яйцами»

Футболистка Светлана Думич сравнила Деяна Станковича и Станислава Черчесова.

– Вы как-то сравнивали Станковича с Черчесовым. В чем они похожи?

– Своеобразностью характера. От Станковича и Черчесова веет мужским вайбом. Когда Станкович только пришел, я от каждого слышала, что он мужик с яйцами. У Станислава Саламовича примерно такая же история.

У него есть свое мнение, которое он не боится высказывать. Он умеет вести за собой команду и навязывать ей свои решения так, чтобы она их выполняла. И для себя я почти уверена, что все происходящее внутри команды контролирует Деян Станкович.