Назначены судьи на матчи 8-го тура РПЛ

Сегодня, 14:52
1

Российский футбольный союз определил арбитров, которые обслужат игры 8-го тура чемпионата.

12 сентября (пятница)

«Рубин» – «Динамо Мх»: судья – Сергей Иванов; помощники судьи – Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Владимир Москалeв; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Олег Соколов.

13 сентября (суббота)

«Пари НН»«Оренбург»: судья – Сергей Чебан; помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Артeм Перов; резервный судья – Владислав Целовальников; ВАР – Артeм Чистяков; АВАР – Иван Абросимов; инспектор – Юрий Баскаков.

«Динамо»«Спартак»: судья – Егор Егоров; помощники судьи – Максим Гаврилин, Алексей Ермилов; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Андрей Иванов.

«Ахмат»«Локомотив»: судья – Кирилл Левников; помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Николай Иванов.

«Краснодар»«Акрон»: судья – Ранэль Зияков; помощники судьи – Рустам Мухтаров, Андрей Филипкин; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Алексей Сухой; инспектор – Владимир Казьменко.

14 сентября (воскресенье)

«Крылья Советов»«Сочи»: судья – Инал Танашев; помощники судьи – Алексей Стипиди, Хамид Талаев; резервный судья – Ярослав Хромей; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Рафаэль Шафеев; инспектор – Алексей Резников.

«Балтика»«Зенит»: судья – Виталий Мешков; помощники судьи – Игорь Демешко, Станислав Попков; резервный судья – Евгений Кукуляк; ВАР – Артур Фeдоров; АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Сергей Зуев.

«Ростов» – ЦСКА: судья – Сергей Карасев; помощники судьи – Адлан Хатуев, Алексей Ширяев; резервный судья – Максим Перезва; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Вячеслав Харламов.

Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Краснодар Динамо ЦСКА Локомотив Ростов Рубин Крылья Советов Акрон Ахмат Динамо Мх Сочи Пари НН Оренбург Балтика Карасев Сергей Мешков Виталий Иванов Cергей Левников Кирилл Чебан Сергей Зияков Ранэль Егоров Егор Танашев Инал
Просто-333
1757598583
Проплачены судьи на матчи 8-го тура РПЛ
