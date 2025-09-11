Назначены судьи на матчи 8-го тура РПЛ

Российский футбольный союз определил арбитров, которые обслужат игры 8-го тура чемпионата.
12 сентября (пятница)
«Рубин» – «Динамо Мх»: судья – Сергей Иванов; помощники судьи – Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Владимир Москалeв; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Олег Соколов.
13 сентября (суббота)
«Пари НН» – «Оренбург»: судья – Сергей Чебан; помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Артeм Перов; резервный судья – Владислав Целовальников; ВАР – Артeм Чистяков; АВАР – Иван Абросимов; инспектор – Юрий Баскаков.
«Динамо» – «Спартак»: судья – Егор Егоров; помощники судьи – Максим Гаврилин, Алексей Ермилов; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Андрей Иванов.
«Ахмат» – «Локомотив»: судья – Кирилл Левников; помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Николай Иванов.
«Краснодар» – «Акрон»: судья – Ранэль Зияков; помощники судьи – Рустам Мухтаров, Андрей Филипкин; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Алексей Сухой; инспектор – Владимир Казьменко.
14 сентября (воскресенье)
«Крылья Советов» – «Сочи»: судья – Инал Танашев; помощники судьи – Алексей Стипиди, Хамид Талаев; резервный судья – Ярослав Хромей; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Рафаэль Шафеев; инспектор – Алексей Резников.
«Балтика» – «Зенит»: судья – Виталий Мешков; помощники судьи – Игорь Демешко, Станислав Попков; резервный судья – Евгений Кукуляк; ВАР – Артур Фeдоров; АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Сергей Зуев.
«Ростов» – ЦСКА: судья – Сергей Карасев; помощники судьи – Адлан Хатуев, Алексей Ширяев; резервный судья – Максим Перезва; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Вячеслав Харламов.