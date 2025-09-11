Итог переговоров Баринова с ЦСКА

Переговоры полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова с ЦСКА завершены. Итог: игрок пока остается в «Локо».
«Стороны окончательно завершили переговоры.
Сделки между клубами не будет. В последние несколько дней «армейцы» сделали новое предложение, но клуб и футболист отказались – Баринов сосредоточен на обсуждении нового контракта с «Локо». «Железнодорожники» сейчас не намерены отпускать игрока в стан конкурентов», – написал источник.
- Контракт 28-летнего Баринова с «Локомотивом» истекает следующим летом.
- В этом сезоне футболист провел за красно-зеленых 10 матчей, забил 1 гол, сделал 3 ассиста.
- Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 8 миллионов евро.
Источник: телеграм-канал «Мутко против»