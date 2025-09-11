Итог переговоров Баринова с ЦСКА

Переговоры полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова с ЦСКА завершены. Итог: игрок пока остается в «Локо».

«Стороны окончательно завершили переговоры.

Сделки между клубами не будет. В последние несколько дней «армейцы» сделали новое предложение, но клуб и футболист отказались – Баринов сосредоточен на обсуждении нового контракта с «Локо». «Железнодорожники» сейчас не намерены отпускать игрока в стан конкурентов», – написал источник.