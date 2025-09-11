Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Итог переговоров Баринова с ЦСКА

Сегодня, 10:18
6

Переговоры полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова с ЦСКА завершены. Итог: игрок пока остается в «Локо».

«Стороны окончательно завершили переговоры.

Сделки между клубами не будет. В последние несколько дней «армейцы» сделали новое предложение, но клуб и футболист отказались – Баринов сосредоточен на обсуждении нового контракта с «Локо». «Железнодорожники» сейчас не намерены отпускать игрока в стан конкурентов», – написал источник.

  • Контракт 28-летнего Баринова с «Локомотивом» истекает следующим летом.
  • В этом сезоне футболист провел за красно-зеленых 10 матчей, забил 1 гол, сделал 3 ассиста.
  • Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 8 миллионов евро.

Еще по теме:
Баринов сделал выбор между ЦСКА и «Локомотивом» 1
Подробности переговоров ЦСКА и «Локо» по Баринову – трансфер может состояться в ближайшие часы
Агент Баринова высказался о ситуации с контрактом игрока 1
Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Баринов Дмитрий
Рекомендуем
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
subbotaspartak
1757575329
Не стал Барин новые подковы приколачивать, Будет на дрезине заколачивать...
Ответить
andrei-sarap-yandex
1757576341
будет как ТИКНИЗЯН локти кусать...деньги и семья превыше всего....плюс конкурировать в клубе
Ответить
FFR
1757578778
Средний игрок по меркам РПЛ. Ничего особенного.
Ответить
...короче
1757578868
...побрезговал Барин в конюшню войти...
Ответить
Бывалый1488
1757579050
Там уже опровергли и переговоры еще идут
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1757579270
Ну и хорошо,что остался в Локомотиве.И так Локо лишился хороших игроков
Ответить
Главные новости
ЦСКА предлагал 37 миллионов за бельгийского таланта
13:45
3
Реакция Роналду на признание его лучшим футболистом всех времен
13:27
Бубнов назвал лучшего тренера РПЛ прямо сейчас
13:15
1
ЦСКА договорился о подписании игрока «Наполи»
12:53
4
ФотоРадимов: «Кто хотел со мной разобраться, имейте в виду, с кем я дружу!»
12:30
5
Баринов сделал выбор между ЦСКА и «Локомотивом»
12:00
1
Министр спорта России дерзко ответил Геничу
11:43
15
ФотоЦСКА объявил о подписании Еременко
11:29
1
Подробности переговоров ЦСКА и «Локо» по Баринову – трансфер может состояться в ближайшие часы
11:24
ФотоРПЛ назвала лучшего тренера июля-августа
11:12
1
Все новости
Все новости
Итог переговоров Баринова с ЦСКА
10:18
6
ВидеоРоналду признан лучшим игроком всех времен
09:08
6
ПостДжорджина Родригес произвела фурор на Венецианском кинофестивале
5 сентября
4
ФотоВейналдум кардинально изменил внешность в Саудовской Аравии
3 сентября
1
«Аль-Иттихад» переключил внимание с зенитовца Педро на другого вингера
3 сентября
«Аль-Наср» не смог купить игрока по просьбе Роналду
2 сентября
Роналду двумя словами отреагировал на разгромную победу «Аль-Насра» в 1-м туре чемпионата
30 августа
Премьер-лига. «Аль-Наср» стартовал с победы 5:0; Роналду забил 940-й гол в карьере, Феликс оформил хет-трик
29 августа
Обращение Роналду к болельщикам «Аль-Насра» перед стартом нового сезона
28 августа
1
Роналду побил антирекорд Маскерано
27 августа
1
В Медиалиге допустили приезд Месси и Роналду
27 августа
Стало известно, кого должен заменить зенитовец Вендел в «Аль-Иттихаде»
24 августа
2
40-летний Роналду установил уникальный рекорд
23 августа
11
«Аль-Наср» Роналду узнал соперника по финалу Суперкубка Саудовской Аравии
20 августа
Суперкубок Саудовской Аравии. «Аль-Наср» в меньшинстве прошел «Аль-Иттихад» (2:1), у Феликса гол, у Роналду ассист
19 августа
Роналду потратил более 300 тысяч на подарки Джорджине по случаю помолвки
16 августа
Фото«Аль-Наср» объявил о трансфере футболиста «Баварии»
15 августа
Роналду убедил «Аль-Наср» купить 9-кратного чемпиона Германии
15 августа
1
Иньиго – о переходе из «Барсы» в «Аль-Наср»: «Когда видишь такое предложение, даже не верится»
13 августа
ФотоИзвестна стоимость помолвочного кольца невесты Роналду
12 августа
6
Реакция Моргана на помолвку Роналду и Джорджины
12 августа
ФотоРоналду сделал предложение Джорджине – известен ответ
11 августа
4
Фото«Ливерпуль» продал Дарвина за 53 миллиона
9 августа
1
Роналду – о «Золотом мяче»: «Это фикция»
8 августа
24
Вингер «Баварии» может перейти в «Аль-Наср» Роналду
8 августа
1
Роналду сказал, звонил ли он Феликсу, чтобы пригласить в «Аль-Наср»
8 августа
Роналду отреагировал на свой хет-трик за «Аль-Наср»
8 августа
1
ВидеоРоналду сделал хет-трик за «Аль-Наср» в товарищеском матче
8 августа
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 