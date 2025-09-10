Тарханов определил фаворита матча «Динамо» – «Спартак»

Бывший тренер ЦСКА, «Крыльев Советов» Александр Тарханов высказался о предстоящем матче 8-го тура РПЛ «Динамо» – «Спартак».
«Всегда плохо, когда главный тренер всю паузу на матчи сборных отсутствует в клубе, однако в «Динамо» у Валерия Карпина есть хорошие помощники.
В предстоящем дерби «Спартак» выглядит предпочтительнее динамовцев. Хотя всe может быть», – сказал Тарханов.
- Игра состоится 13 сентября.
- Это будет 1-я игра Карпина против «Спартака» после назначения в «Динамо».
- «Спартак» занимает 6-е место, «Динамо» – 9-е.
Источник: «Чемпионат»