Стало известно, что грозит Смолову: «Придется в любом случае понести ответственность»

Адвокат Андрей Алешкин отреагировал на возбуждение уголовного дела в отношении Федора Смолова.

На Смолова завели дело по факту драки в «Кофемании».

У пострадавшего в драке диагностировали перелом нижней челюсти и стенки глазницы.

«В деле Смолова может быть такая квалификация. Одна, связанная с переломом, потому что это уголовно наказуемое деяние. Тут после проведения соответствующих экспертиз, Смолову придется в любом случае понести ответственность за причиненный вред.

В этом случае ответственность будет по статье 112 УК РФ. А наказание зависит от дальнейших действий Смолова, но предполагает лишение свободы до 3-х лет, либо принудительные работы, либо арест до 6-ти месяцев. Здесь статья средней тяжести, а наказание будет по статье 112 УК РФ.

Что касается вымогательства, если оно имело место быть, хотя полагаю, что, возможно, это было как способ найти примирения для того, чтобы компенсировать вред, причиненный Смоловым. В данном случае обращение в полицию будет рассмотрено, если будут найдены основания, но, скорее всего, их не будет. И после такого заявления с потерпевшей стороны примирение вряд ли предвидится. Все-таки потерпевшая сторона уже выходила с инициативой примирения, но она не была услышана Смоловым», – сказал адвокат.