Промоутер высказался о возможности боя Смолова и Дзюбы

Промоутер поединков в професиональном боксе и единоборствах Владимир Хрюнов оценил вероятность организации поединка Артема Дзюбы и Федора Смолова.
«Честно говоря, и тот и другой на профессиональных контрактах. Здесь даже нечего обсуждать. Нельзя футболистам, у которых действующие контракты, проводить что-то связанное с риском для их основного занятия. В свое время изучал эту тему с агентом Дзюбы. Позиция была сформулирована тогда, и сейчас она по-прежнему такая же: он не имеет права», – сказал Хрюнов.
- Ранее президент промоушена смешанныых единоборств Fight Nights Камил Гаджиев говорил, что хочет организовать поединок Дзюбы и Смолова.
- У 37-летнего Дзюбы до конца сезона действует контракт с «Акроном».
- 35-летний Смолов после окончания летом контракта с «Краснодаром» играет за медиаклуб «БроукБойз» в FONBET Кубке России.
Источник: «Спорт-Экспресс»