Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк предложил провести турнир с участием четырех команд. Это Россия, США, Украина и Европа.

«ФИФА должна организовать турнир с участием четырех команд: США, Украины, России и Европы. Победитель не важен… Миру нужно положить конец российско‑украинскому конфликту!

Поэтому футбол может быть очень полезен – во время и после турнира все должны сложить оружие… Это как в Первой мировой войне, когда союзные войска и немцы играли в футбол вместе под Новый год», – сказал Хиддинк.