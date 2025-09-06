Введите ваш ник на сайте
Орлов сравнил Талалаева c Лобановским

6 сентября, 18:19
7

Комментатор Геннадий Орлов высказался о работе главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

«Я знаю его с 1990-х годов – приглашал Андрея комментировать футбол в Петербурге. Команда Слуцкого, «Олимпия», играла в финале юношеского турнира. С тех пор мы с ним в хороших, дружеских отношениях.

В начале июня я делал с ним интервью для программы «Футбольная столица». Послушайте, что он говорит о футболе, и многое поймeте. Талалаев потрясающе знает футбол! Он рефлексивный, боевой – таким трудно. А у него ещe и невезуха до «Балтики» была: приходил, делал команду, но потом вынужден был уходить.

В Калининграде же наконец всe сложилось. Обратите внимание: Талалаев не просто подготовил основной состав – у него и замены хорошие. У них выходит здоровенный Оффор – и топчет защитников. Босниец с лавки усиливает игру. Это говорит о том, что тренер отлично подготовился к сезону.

Талалаев – тренер-концептуалист. Он всe прорабатывает. В этом смысле Андрей мне напоминает Валерия Лобановского. Лобановский был такой же педант. Такая же требовательность. Но Валерий Васильевич никогда не повышал голос. В этом смысле Андрею ещe нужно мудреть. Всe-таки эмоции следует контролировать», – сказал Орлов.

  • «Балтика» под руководством Талалаева занимает 3-е место в РПЛ с 15 очками после 7 туров.
  • Валерий Лобановский знаменит по работе с «Динамо К» и сборной СССР. Под его руководством киевляне дважды побеждали в Кубке кубков и один раз в Суперкубке Европы. Сборная СССР, которую он тренировал, стала вице-чемпионом Европы в 1988 году.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Балтика Лобановский Валерий Талалаев Андрей Орлов Геннадий
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1757172479
...сравнивать футбол, и тем более, тренеров времён Союза и нынешних времён, не совсем корректно, совершенно разные инструменты мотивации, методики тренировок и прочие современные реалии, ну а самое главное - юридически-обязывающих контактов тогда не было...
Ответить
MaxRnD
1757173340
Остапа понесло
Ответить
WILDLING_HRUNDEL
1757177070
Глядишь спартак купит в семь раз дороже такого тренера) Впрочем на наших тренерах мутную схемку не сварганить)
Ответить
Plyash
1757184331
Талалаеву до Лобановского , как до Луны . Хотя Орлов прав , у Лобана были стальные нервы , это можно было понять только по его позе на скамейке , где он сидел , постоянно ёрзая и покачиваясь без остановки все 90 минут . Но что-либо прочитать по его лицу было не возможно . Помню , как Спартак расхлебал Динамо(К) в Кiеве в 1988г 4:1 , он молча встал и исчез в подтрибунной арке .
Ответить
