Генич сорвал трансфер топ-игрока в «Спартак»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказал, что сорвал трансфер в «Спартак» полузащитника Нихата.
Игрок отказался переходить в московский клуб после слов Генича.
«Год 2005-й. «Спартак» хочет подписать Нихата Кахведжи. Он приезжает в реабилитационный центр в Регенсбурге, чтобы пройти медосмотр. Там был я.
Я там восстанавливался после травмы. Мы оказались рядом на тренажерах. Он меня спрашивает, что я думаю о «Спартаке». Я говорю: «Топ, болельщики супер, но у тебя «кресты», а «Спартак» играет в «Лужниках» на искусственном поле». Он спросил меня: «Реально?!».
Потом доктор «Спартака» меня спрашивал: «Ты зачем ему это сказал?!» – поделился Генич.
- Нихат выступал в Примере за «Реал Сосьедад», «Вильярреал».
- С обеими командами турок брал серебро.
- Нихат завершил карьеру в 2011 году.
Источник: «Матч ТВ»