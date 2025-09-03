Генич сорвал трансфер топ-игрока в «Спартак»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказал, что сорвал трансфер в «Спартак» полузащитника Нихата.

Игрок отказался переходить в московский клуб после слов Генича.

«Год 2005-й. «Спартак» хочет подписать Нихата Кахведжи. Он приезжает в реабилитационный центр в Регенсбурге, чтобы пройти медосмотр. Там был я.

Я там восстанавливался после травмы. Мы оказались рядом на тренажерах. Он меня спрашивает, что я думаю о «Спартаке». Я говорю: «Топ, болельщики супер, но у тебя «кресты», а «Спартак» играет в «Лужниках» на искусственном поле». Он спросил меня: «Реально?!».

Потом доктор «Спартака» меня спрашивал: «Ты зачем ему это сказал?!» – поделился Генич.