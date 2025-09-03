Смолов объяснил, почему не поверил угрозам Кордобы покинуть «Краснодар»

Экс-форвард «Краснодара» Федор Смолов считает, что его бывший одноклубник Джон Кордоба никуда не уйдет.

Колумбиец пригрозил уходом из команды в связи с несправедливым судейством.

Его удалили на 56-й минуте гостевого матча 7-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

«Не думаю, что Кордоба захочет уехать из России. Хотел бы – уже бы уехал. Я знаю, что его здесь все устраивает, ему нравится то, как к нему относятся, ему нравится Краснодар с точки зрения инфраструктуры и что тут теплый регион.

Джон – это парень, которому важно чувствовать свою значимость. Плюс есть все предпосылки стать чемпионом второй раз, у него хороший контракт…

Объективно, у него большой контракт. Я не уверен, что ему в Саудовской Аравии дали бы такие деньги. Он не сможет столько получать ни в одной другой команде мира», – сказал Смолов.