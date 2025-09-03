Реакция Мостового на смену спортивного гражданства капитана «Зенита»

Александр Мостовой оценил решение Дугласа Сантоса вернуть бразильское спортивное гражданство.

«Когда Дугласу Сантосу делали российский паспорт, говорили, что его нужно вызвать в сборную России. Я один из первых заорал: «Зачем? Чтобы играть с Гренадой, Кубой или Монголией?»

Он сто процентов хотел вернуться в сборную Бразилии. Это нормальное явление. «Зенит» же в любом случае найдeт выход из этой ситуации. Возможно, кому-то ещe сделают российский паспорт (смеется).

Там много кому можно его сделать. И это нормально», – сказал Мостовой.