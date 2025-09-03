Глушаков назвал условие для увольнения Станковича из «Спартака»

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков считает, что действующему тренеру Деяну Станковичу нужно дать время до зимней паузы.
«Станковичу купили всех игроков, которых он хотел, а «Спартак» шатает вверх-вниз. Ему нужно начинать показывать результат.
В любом случае главному тренеру надо дать доработать до зимней паузы.
Если до зимы «Спартак» не будет идти в тройке, Деяна надо будет увольнять, чтобы команда встряхнулась», – заявил Глушаков.
- «Спартак» набрал 11 очков в 7 турах РПЛ.
- Команда занимает 6-е место в таблице лиги.
- Отставание от лидирующего «Краснодара» – 5 баллов.
Источник: «РБ Спорт»