Казаков – о будущем Карпина: «Контракт с «Динамо» защищен максимально, никакого увольнения пока не будет»

Известный журналист и комментатор Илья Казаков высказался о возможности отставки Валерия Карпина с поста главного тренера «Динамо».

«Вчера на пресс-подходе Карпина спросили об отставке на первой же минуте.

Тема стал модной после слов тренера в Махачкале. Высказались на этот счет все, кто мог. Даже Добровинский, ушедший на время в информационное небытие (когда он резко прервал ежедневные комментарии об акционере Торпедо Соболеве), вернулся с новой темой. Все это взгляд со стороны.

Даже агент Селюк, сказавший, что следующая отставка в РПЛ – Карпина, упрямо не говорят или не понимают одной простой вещи.

Контракт Карпина с «Динамо» защищен максимально. Обычно юристы, ведущие его дела, прописывают годовую зарплату в качестве компенсации за увольнение – для каждого клиента-тренера.

Вряд ли у Карпина компенсация меньше. Особенно если вспомнить, как долго шло юридическое оформление расставания с Личкой.

Ну и помимо финнасовой ответственности есть личная – тех, кто утверждал эту кандидатуру. Поэтому все это – крики в песочнице и не более.

Никакого увольнения пока не будет. Старт неудачный, в «Динамо» пытаются разобраться почему команда пока играет ниже возможностей», – написал Казаков.