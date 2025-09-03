Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Казаков – о будущем Карпина: «Контракт с «Динамо» защищен максимально, никакого увольнения пока не будет»

Казаков – о будущем Карпина: «Контракт с «Динамо» защищен максимально, никакого увольнения пока не будет»

Вчера, 13:18
7

Известный журналист и комментатор Илья Казаков высказался о возможности отставки Валерия Карпина с поста главного тренера «Динамо».

«Вчера на пресс-подходе Карпина спросили об отставке на первой же минуте.

Тема стал модной после слов тренера в Махачкале. Высказались на этот счет все, кто мог. Даже Добровинский, ушедший на время в информационное небытие (когда он резко прервал ежедневные комментарии об акционере Торпедо Соболеве), вернулся с новой темой. Все это взгляд со стороны.

Даже агент Селюк, сказавший, что следующая отставка в РПЛ – Карпина, упрямо не говорят или не понимают одной простой вещи.

Контракт Карпина с «Динамо» защищен максимально. Обычно юристы, ведущие его дела, прописывают годовую зарплату в качестве компенсации за увольнение – для каждого клиента-тренера.

Вряд ли у Карпина компенсация меньше. Особенно если вспомнить, как долго шло юридическое оформление расставания с Личкой.

Ну и помимо финнасовой ответственности есть личная – тех, кто утверждал эту кандидатуру. Поэтому все это – крики в песочнице и не более.

Никакого увольнения пока не будет. Старт неудачный, в «Динамо» пытаются разобраться почему команда пока играет ниже возможностей», – написал Казаков.

  • Карпин возглавляет команду с июня.
  • После поражения от «Динамо Мх» (0:1) в 7-м туре РПЛ тренер заявил о готовности покинуть столичный клуб.
  • «Динамо» занимает в РПЛ 9-е место с 8 очками после 7 матчей.

Источник: телеграм-канал «Футбольные люди - Илья Казаков»
Россия. Премьер-лига Динамо Казаков Илья Карпин Валерий
Good_win_ФКСМ
1756894867
Валера, верим!!! Руки прочь от эстонской болонки, дайте ей отработать весь сезон!!! это важно для остальных клубов )))))
Ответить
...уефан
1756895583
...банкиры не увольняют, банкиры описывают имущество в свою пользу)...
Ответить
FanatSerj
1756895634
Ожидаемо, что в лучшем случае его уволят в начале следующего сезона если он и его провалит. Даже если игроки его и со Спартаком тоже сольют - не поможет, скорее всего только угроза ФНЛ может это в текущем сезоне изменить.
Ответить
АЛЕКС 58
1756896347
Пудель ссо своей болонкой всё предусмотрел при подписании. Тренер он никакой,о вот рвач ещё тот
Ответить
neim
1756912150
После поражения в следующем туре от Спартака, крики в песочнице превратятся в вопли, рёв и негодование болельщиков и общественности, а чуть позже, после трёх матчей на выезде и потери ещё какого-то количества очков (а я уверен, что это обязательно будет), разбираться уже не кому и не охота будет, почему команда играет ниже возможностей (((.
Ответить
Главные новости
«Спартак» покупает двух защитников, решение Зырянова по Педро и другие новости
00:42
Гаджиев хочет организовать бой Дзюбы со Смоловым
00:26
Форвард Иордании описал сборную России двумя словами
Вчера, 23:49
Зырянов принял конкретное решение по возможному уходу Педро из «Зенита»
Вчера, 23:32
3
ФотоВейналдум кардинально изменил внешность в Саудовской Аравии
Вчера, 23:02
1
Генич сорвал трансфер топ-игрока в «Спартак»
Вчера, 22:45
2
Карпин ответил, может ли 31-летний Джикия вернуться в состав сборной России
Вчера, 22:31
1
Губерниев прокомментировал слова президента УЕФА о бессмысленности бана российских команд
Вчера, 22:10
6
Раскрыты три трансферные цели «Торпедо»
Вчера, 22:00
ФотоТоп-20 клубов с самыми дорогими составами в мире после закрытия летнего ТО
Вчера, 21:50
Все новости
ФотоСамая красивая ведущая «Матч ТВ» станет «Титаном»
00:05
1
