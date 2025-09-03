Казаков – о будущем Карпина: «Контракт с «Динамо» защищен максимально, никакого увольнения пока не будет»

Известный журналист и комментатор Илья Казаков высказался о возможности отставки Валерия Карпина с поста главного тренера «Динамо».
«Вчера на пресс-подходе Карпина спросили об отставке на первой же минуте.
Тема стал модной после слов тренера в Махачкале. Высказались на этот счет все, кто мог. Даже Добровинский, ушедший на время в информационное небытие (когда он резко прервал ежедневные комментарии об акционере Торпедо Соболеве), вернулся с новой темой. Все это взгляд со стороны.
Даже агент Селюк, сказавший, что следующая отставка в РПЛ – Карпина, упрямо не говорят или не понимают одной простой вещи.
Контракт Карпина с «Динамо» защищен максимально. Обычно юристы, ведущие его дела, прописывают годовую зарплату в качестве компенсации за увольнение – для каждого клиента-тренера.
Вряд ли у Карпина компенсация меньше. Особенно если вспомнить, как долго шло юридическое оформление расставания с Личкой.
Ну и помимо финнасовой ответственности есть личная – тех, кто утверждал эту кандидатуру. Поэтому все это – крики в песочнице и не более.
Никакого увольнения пока не будет. Старт неудачный, в «Динамо» пытаются разобраться почему команда пока играет ниже возможностей», – написал Казаков.
- Карпин возглавляет команду с июня.
- После поражения от «Динамо Мх» (0:1) в 7-м туре РПЛ тренер заявил о готовности покинуть столичный клуб.
- «Динамо» занимает в РПЛ 9-е место с 8 очками после 7 матчей.