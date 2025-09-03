Селюк: «Карпин – не тренер, а бизнесмен и агент»

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о кризисе московского «Динамо».

В воскресенье столичные динамовцы проиграли «Динамо Мх» – 0:1.

У них 3 победы в 10 матчах под руководством Валерия Карпина.

Тренер публично заявил о готовности уйти в отставку.

«Когда его подписывали в «Динамо», я говорил, что это большой селекционный провал. Карпин – не тренер, а агент, занимающийся тренерской деятельностью. Он – бизнесмен.

Мы видим это всe вокруг «Динамо». Не успел возглавить клуб, а уже пришли Осипенко, Сергеев, Глебов, Миранчук, который за год в Швейцарии два гола забил.

Они набрали большое количество россиян, и сразу уровень команды значительно упал. Это к слову о лимите на легионеров.

Думаю, Карпин – следующая отставка в РПЛ. Ближайший матч против «Спартака». Его бывший клуб может прибить. Получится символично.

Я уже много раз говорил, что тренер сборной не может совмещать. Это же конфликт интересов. Но он сейчас может игроков «Спартака» так загрузить, что потом они еле-еле будут ходить в игре с «Динамо», – заявил Селюк.