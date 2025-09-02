Реакция Семина на слова Карпина о готовности покинуть «Динамо»

Юрий Семин прокомментировал готовность Валерия Карпина уйти с поста главного тренера «Динамо».

В воскресенье столичные динамовцы проиграли «Динамо Мх» – 0:1.

У них 3 победы в 10 матчах при Карпине.

«Это было сказано на эмоциях. Во-первых, сразу после пресс-конференции не надо принимать никаких решений. Во-вторых, наверное, ему еще нужно время на адаптацию, но уж очень много очков потеряно.

Задача была совершенно другая – борьба за чемпионство, а сегодня это не получается. Игр не очень много, их становится все меньше и меньше, а очков не добавляется.

Но я думаю, что руководители «Динамо» все вместе разберутся по поводу тренерского штаба», – сказал Семин.