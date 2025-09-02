Агент Агкацева рассказал, почему вратарь не сыграет за сборную России в сентябре

Агент вратаря «Краснодара» Станислава Агкацева Марат Арчегов прокомментировал отъезде голкипера из расположения сборной России.
«Никакой серьeзной травмы у Станислава нет – просто решили дать отдохнуть, чтобы не усугубить микроповреждение. Он второй сезон играет без замен, поэтому в любом случае определeнные нагрузки имеют место быть.
В клубе и в сборной посчитали, что будет правильно дать ему отдохнуть в эту паузу. У него незначительная травма, с которой сталкивается любой футболист. Ни о каком рецидиве речи не идeт», – сказал Арчегов.
- Ранее сообщалось, что Агкацева в составе сборной России на сентябрьском сборе заменит Евгений Ставер.
- 4 сентября национальная команда сыграет в Москве с Иорданией, а 7 сентября – в Эр-Райяне с Катаром.
Источник: «Чемпионат»