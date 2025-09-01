Мусаев высказался о будущем Сперцяна в «Краснодаре»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев сказал, что полузащитник Эдуард Сперцян останется в команде.
«Мы рады, что Сперцян остаeтся. Предложение было серьeзное, но далеко переговоры не зашли. Эдик здорово начал сезон, сыгрался с Перреном и Аугусто. Больше добавить нечего», – сказал Мусаев.
- По данным журналиста Ивана Карпова, срок контракта Сперцяна с «Краснодаром» истекает в 2029 году. «Саутгемптон» предлагал за его трансфер 16 миллионов долларов плюс 2 миллиона бонусами и 5% от перепродажи.
- В этом сезоне 25-летний хавбек сборной Армении провел за «быков» 11 матчей, забил 5 голов, отдал 8 передач.
Источник: «Чемпионат»