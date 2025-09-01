Мусаев высказался о будущем Сперцяна в «Краснодаре»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев сказал, что полузащитник Эдуард Сперцян останется в команде.

«Мы рады, что Сперцян остаeтся. Предложение было серьeзное, но далеко переговоры не зашли. Эдик здорово начал сезон, сыгрался с Перреном и Аугусто. Больше добавить нечего», – сказал Мусаев.