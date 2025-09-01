Экс-судья ФИФА: «Красная карточка Кордобе будет отменена»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин высказался о работе главного судьи матча 7-го тура РПЛ ЦСКА – «Краснодар» (1:1) Рафаэля Шафеева.

– Мне кажется, назначение Рафаэля Шафеева себя не оправдало. Мягко говоря, он провел не лучший матч. Очень много спорных решений. Это не тот эксперимент, который надо ставить над нашим футболом.

– Почему произошла заварушка с удалением Кордобы?

– Кордоба замахнулся и пытался ударить по мячу. Что он нарушает? Он играет в мяч и дальше по касательной попадает в кисть Мойзеса. Я не вижу агрессивности, жестокости. Да, он сильно замахивается и бьет по мячу. А дальше бутса вскользь попадает в руку. Не в чувствительную мужскую зону, не в тело, а именно в кисть руки.

Мне кажется, что эта красная карточка будет отменена. Я не вижу оснований для ее показа.