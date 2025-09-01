Введите ваш ник на сайте
Экс-судья ФИФА: «Красная карточка Кордобе будет отменена»

1 сентября, 09:30
28

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин высказался о работе главного судьи матча 7-го тура РПЛ ЦСКА – «Краснодар» (1:1) Рафаэля Шафеева.

– Мне кажется, назначение Рафаэля Шафеева себя не оправдало. Мягко говоря, он провел не лучший матч. Очень много спорных решений. Это не тот эксперимент, который надо ставить над нашим футболом.

– Почему произошла заварушка с удалением Кордобы?

– Кордоба замахнулся и пытался ударить по мячу. Что он нарушает? Он играет в мяч и дальше по касательной попадает в кисть Мойзеса. Я не вижу агрессивности, жестокости. Да, он сильно замахивается и бьет по мячу. А дальше бутса вскользь попадает в руку. Не в чувствительную мужскую зону, не в тело, а именно в кисть руки.

Мне кажется, что эта красная карточка будет отменена. Я не вижу оснований для ее показа.

  • Нападающий гостей Джон Кордоба был удален с поля за стык с защитником хозяев Мойзесом на 56-й минуте.
  • В первом тайме Шафеев после просмотра ВАР отменил по голу каждой из команд.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Лапочкин Сергей Шафеев Рафаэль
Комментарии (28)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Чермындыр
1756710457
После просмотра всех повторов видно, что ущерба Кордоба не нанес и это скорее желтая карточка. Однако то, с каким видом он все это сделал, четко говорит, что он уже под...ел от своей исключительности. Агрессия была налицо, а последующие его действия и мимика четко указывала, что он поступил так как и хотел, и нисколько не смущался, что мог нанести травму сопернику. Так что чисто для приведения в чувство зажравшегося н.и.г.е.р.а карточку отменять не стоит
Ответить
Fibercore
1756713269
Шафеев - один из трёх судей, которые были пойманы в договорняке, и почему он остался судить? - вопрос! Далее, его и Кукуяна проверить прелюдно на полиграфе на предмет контактиктирования(разговоров) о ничейном результате с третьими лицами (буки, ЗПРФ). И да, Мозес не подтвердил слова Кордобы, но он ничего не скпзал, а лишь оставил без комментариев, что косвенно свидетельствует о правоте Кордобы. КК будет отменена, а вот Шафеева отстранить от судейства плжизненно, и приписать ему штраф в виде выплаты обеим командам премий за выигрыш.
Ответить
anatolich72
1756713659
Акинфей царем себя почувствовал, царь-Мостовой, а он шут
Ответить
nik55
1756714322
Мойзеса наказать за симуляцию-----Кордобе желтая максимум
Ответить
cska1948
1756714454
А вот мнение Игоря Федотова:«Кордоба шёл прямой ногой и попал в руку Мойзесу — он это и показывал. VAR тут вмешаться не мог — это 100%, все критерии на красную соблюдены. Подсказал Шафееву, наверное, первый ассистент. А вот кипиш, который начался, — это некрасиво, надо было быстрее всё решать.
Ответить
АЛЕКС 58
1756717645
Самая грязно играющая,и вечно ноющая команда это магнитный озон. Мусайка прививает такой стиль игры. Надеется что снова судьи протащат на пьедестал
Ответить
Интерес
1756723550
А что он хотел выгадать,в безнадёжной ситуации "размашисто ударяя по мячу", как везде пишут??? Или"...замахнулся и пытался ударить по мячу",как выразился Лапочка?? То же самое примерно,как и атака игрока,не владеющего мячом-бессмысленное и беспощадное устрашающее действие.
Ответить
vvv123
1756725540
Согласен, нужно показать красную Мойзесу за симуляцию, а этому отменить! Не надо вводить арбитра в заблуждение, валяясь на поле целых 10 минут!
Ответить
бу-бу
1756735993
Ежу понятно ,что ТТД Кордобы не нанесли серьёзный вред здоровью игроку ЦСКА .
Ответить
Айболид
1756737253
Господа зыпырыфщики ,вы так перегрызётесь меж собой . Хоть вы и толпа лицемерных долбонавтов , но я всё же хочу вас предостереч от усобицы . Дай Бог вам здоровья !
Ответить
