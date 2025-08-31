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  • РПЛ. ЦСКА и «Краснодар» сыграли вничью, у «быков» во втором тайме удалили Кордобу

РПЛ. ЦСКА и «Краснодар» сыграли вничью, у «быков» во втором тайме удалили Кордобу

31 августа 2025, 20:01
77

В матче 7-го тура РПЛ ЦСКА дома сыграл вничью с «Краснодаром» со счетом 1:1.

Счет открыли хозяева на 36-й минуте – отличился Матвей Кисляк. Нападающий «быков» Джон Кордоба сравнял счет на 44-й.

После перерыва команды голов не забили. Кордоба был удален с поля на 56-й минуте после стыка с защитником красно-синих Мойзесом.

«Краснодар» единолично лидирует в РПЛ с 16 очками после 7 туров. ЦСКА идет 2-м с 15 баллами.

Россия. Премьер-лига. 7 тур
ЦСКА - Краснодар - 1:1 (1:1) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - М. Кисляк, 36; 1:1 - Д. Кордоба, 44.
Удаления: нет - Д. Кордоба, 56.
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Игорь Дивеев
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Жоао Виктор
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Иван Обляков
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Матвей Кисляк
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Матеус Алвес
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Жоау Батчи
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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Кордоба Джон
Комментарии (77)
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evgevg13
1756660089
Несмотря на купленного судьишку, откровенно предвзятых коммутаторов быки смогли выстоять. Молодцы!!!
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Цугундeр
1756660242
))) То, что доктор Айболит прописал . Далеко, далеко на лугу пасутся Ко..))Спартак и Зенит шёпотом аплодируют. Ещё и Кордобу голодный Шафеев удалил. Тпру, уже не голодный.) ЗЫ Мойзес, конечно, патлюка последняя, а Джон- лошара.
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JTherry
1756660512
если бы не удаление Кордобы за провокации Мойзеса, неизвестно чем бы закончился матч, результат по игре...
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ySS
1756660523
Судьишко такой матч испортил, фуууу
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Фердя
1756660538
Видно было что судья заряжен не в пользу Краснодара! Но меня поразил Акинфеев…его мат и выпученные глаза напомнили мне такой же эпизод в игре с Спартаком!
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slavа0508
1756660588
Сегодня все лидеры потеряли очки на радость догоняющим ...особенно в болоте заквакали от удовольствия...
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Просто-333
1756660658
Быки молодцы!выстояли при таком судейском беспределе. Гнать недосудью вообще из футбола.
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ScarlettOgusania
1756661432
что ни говорите, а Шафиев неправильно удалил Кордобу, на всех повторах было видно, что он не касался Мойзеса... агрессивно сыграл, но без нанесения травмы, Мойзес артистично "сложился" под решение судьи, а на ВАР прощёлкали этот трюк...((
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anatolich72
1756661632
Кордоба красавец на разборе сейчас сказал, что не хочет играть в таком сраном чемпионате. Газпром рулит.
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k611
1756662122
Интересный матч.Команды порадовали игрой в атаке. Почему ВАР не стал просматривать эпизод с удалением Кордобы загадка.
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