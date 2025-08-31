РПЛ. ЦСКА и «Краснодар» сыграли вничью, у «быков» во втором тайме удалили Кордобу

В матче 7-го тура РПЛ ЦСКА дома сыграл вничью с «Краснодаром» со счетом 1:1.
Счет открыли хозяева на 36-й минуте – отличился Матвей Кисляк. Нападающий «быков» Джон Кордоба сравнял счет на 44-й.
После перерыва команды голов не забили. Кордоба был удален с поля на 56-й минуте после стыка с защитником красно-синих Мойзесом.
«Краснодар» единолично лидирует в РПЛ с 16 очками после 7 туров. ЦСКА идет 2-м с 15 баллами.
Россия. Премьер-лига. 7 тур
ЦСКА - Краснодар - 1:1 (1:1) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - М. Кисляк, 36; 1:1 - Д. Кордоба, 44.
Удаления: нет - Д. Кордоба, 56.
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ЦСКА
Краснодар
Игорь Акинфеев
0%
Мойзес
0%
Данил Круговой
0%
Игорь Дивеев
0%
Жоао Виктор
0%
Милан Гайич
0%
Иван Обляков
0%
Матвей Кисляк
0%
Матеус Алвес
0%
Кирилл Глебов
0%
Артем Шуманский
0%
Даниэль Руис Ривера
0%
Тамерлан Мусаев
0%
Алеррандро
0%
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Станислав Агкацев
0%
Витор Тормена
0%
Диего Коста
0%
Сергей Петров
0%
Александр Черников
0%
Дуглас Аугусто
0%
Эдуард Сперцян
0%
Виктор Са
0%
Жоау Батчи
0%
Гаэтан Перрен
0%
Джон Кордоба
0%
Жубал
0%
Кевин Ленини
0%
Никита Кривцов
0%
Данила Козлов
0%
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Источник: «Бомбардир»