РПЛ. ЦСКА и «Краснодар» сыграли вничью, у «быков» во втором тайме удалили Кордобу

В матче 7-го тура РПЛ ЦСКА дома сыграл вничью с «Краснодаром» со счетом 1:1.

Счет открыли хозяева на 36-й минуте – отличился Матвей Кисляк. Нападающий «быков» Джон Кордоба сравнял счет на 44-й.

После перерыва команды голов не забили. Кордоба был удален с поля на 56-й минуте после стыка с защитником красно-синих Мойзесом.

«Краснодар» единолично лидирует в РПЛ с 16 очками после 7 туров. ЦСКА идет 2-м с 15 баллами.