Стали известны стартовые составы на матч 7 тура чемпионата России в котором сыграют ЦСКА и «Краснодар». Игра состоится 30 августа, начало встречи запланировано на 18:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Жоао Виктор, Дивеев, Мойзес, Круговой, Кисляк, Обляков, Глебов, Алвес, Шуманский.

Главный тренер: Фабио Челестини

«Краснодар»: Агкацев, Батчи, Коста, Тормена, Петров, Аугусто, Черников, Сперцян, Виктор Са, Перрен, Кордоба.

Главный тренер: Мурад Мусаев

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