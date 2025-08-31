Стали известны стартовые составы на матч 7 тура чемпионата России в котором сыграют ЦСКА и «Краснодар». Игра состоится 30 августа, начало встречи запланировано на 18:30 по мск.
Стартовые составы на матч:
ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Жоао Виктор, Дивеев, Мойзес, Круговой, Кисляк, Обляков, Глебов, Алвес, Шуманский.
Главный тренер: Фабио Челестини
«Краснодар»: Агкацев, Батчи, Коста, Тормена, Петров, Аугусто, Черников, Сперцян, Виктор Са, Перрен, Кордоба.
Главный тренер: Мурад Мусаев
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Источник: «Бомбардир»