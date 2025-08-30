Умяров описал матч «Спартака» с «Сочи» двумя словами

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о победе над «Сочи» (2:1) в 7-м туре РПЛ.

У «Спартака» дубль с пенальти оформил Эсекьель Барко.

Москвичи поднялись на 6-е место.

Следующий соперник – «Динамо».

– Тяжелая победа. Одна из самых худших по качеству. После первого гола что-то произошло. Все расслабились. Нужно сделать выводы и забыть эту игру как можно скорее.

– Что произошло в моменте с отмененной красной карточкой?

– Удивился. Очень сильно. Иногда такое даже не считается фолом в европейском футболе. Я максимально убирал ноги. Пытался сыграть как можно осторожнее.