Реакция Медведева на увольнение из «Зенита»

Уже бывший председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал увольнение.

– Будете ли вы исполнять еще какие-то функции в «Зените»?

– Председатель совета директоров баскетбольного клуба и наблюдательного совета гандбольного клуба.

– Многие расстроились, что больше не будет таких же искрометных цитат, какие были раньше на вашем прошлом посту.

– Будет не меньше.