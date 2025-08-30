Введите ваш ник на сайте
Реакция Медведева на увольнение из «Зенита»

Сегодня, 20:03
1

Уже бывший председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал увольнение.

– Будете ли вы исполнять еще какие-то функции в «Зените»?

– Председатель совета директоров баскетбольного клуба и наблюдательного совета гандбольного клуба.

– Многие расстроились, что больше не будет таких же искрометных цитат, какие были раньше на вашем прошлом посту.

– Будет не меньше.

  • Медведев занимался оперативным управлением в «Зените» с 2019 года.
  • При нем команда 6 раз взяла РПЛ.
  • Медведева заменил экс-игрок «Зенита» Константин Зырянов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Медведев Александр
Desma
1756574469
Реакция хряков будет?
