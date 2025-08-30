Реакция Медведева на увольнение из «Зенита»

Уже бывший председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал увольнение.
– Будете ли вы исполнять еще какие-то функции в «Зените»?
– Председатель совета директоров баскетбольного клуба и наблюдательного совета гандбольного клуба.
– Многие расстроились, что больше не будет таких же искрометных цитат, какие были раньше на вашем прошлом посту.
– Будет не меньше.
- Медведев занимался оперативным управлением в «Зените» с 2019 года.
- При нем команда 6 раз взяла РПЛ.
- Медведева заменил экс-игрок «Зенита» Константин Зырянов.
Источник: «Спорт-Экспресс»