Рахимов дал оправдание потерянным очкам в Оренбурге

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал ничью с «Оренбургом» (2:2) в 7-м туре РПЛ.

«Рубин» вел 2:0.

У казанцев дубль оформил Мирлинд Даку.

Команда идет в РПЛ 5-й.

«Ничья по сегодняшнему матчу – это неплохой результат для «Оренбурга». Но здесь никому не было легко. Понятно, что газон очень тяжелый: совершенно другой отскок.

Но команда все равно меня приятно удивила тем, что она была готова к игре. По‑моему, никто не создавал здесь столько моментов. Их нужно было просто реализовывать. У одного Даку была два‑три выхода один на один.

Я увидел характер команды. Увидел, что ребята бьются. Шабанхаджай вышел с температурой. У Даку умер дедушка, но он все равно вышел на поле. Надо отдать должное команде. Этот характер поможет нам в будущем», – сказал Рахимов.