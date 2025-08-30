Осинькин был согласен в «мегаразы» уменьшить зарплату, чтобы остаться в «Крыльях Советов»

Бывший спортивный директор «Крыльев Советов» Руслан Пименов высказался об уходе из команды Игоря Осинькина.

С Осинькиным по окончании прошлого сезона не продлили контракт.

Тренера заменил Магомед Адиев.

Осинькин вскоре может оказаться в «Сочи».

– Вы с Робертом Тер-Абрамяном выступали за продление Осинькина?

– Да, и мы даже согласовали с Игорем Витальевичем новый контракт.

– А на какой срок согласовали?

– Главное, что договорились по деньгам. Он, как говорится, советский человек, для него было важно просто продолжать работу.

- Понижение в зарплате было существенное?

– Суперсущественное. Конкретных цифр не назову, это коммерческая тайна. Но это понижение не в разы, а даже в мегаразы.

– И что в итоге пошло не так?

– Десятое место в чемпионате все испортило. Задача-то было попасть по итогам в восьмерку.

– И руководство просто сказало «нет»?

– Ну, конечно. Игорь Витальевич тоже все понял и даже согласился с доводом руководства, что после пяти лет команде нужен новый тренерский взгляд. В итоге разошлись без скандала, все по любви.