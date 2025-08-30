Осинькин был согласен в «мегаразы» уменьшить зарплату, чтобы остаться в «Крыльях Советов»

Бывший спортивный директор «Крыльев Советов» Руслан Пименов высказался об уходе из команды Игоря Осинькина.
- С Осинькиным по окончании прошлого сезона не продлили контракт.
- Тренера заменил Магомед Адиев.
- Осинькин вскоре может оказаться в «Сочи».
– Вы с Робертом Тер-Абрамяном выступали за продление Осинькина?
– Да, и мы даже согласовали с Игорем Витальевичем новый контракт.
– А на какой срок согласовали?
– Главное, что договорились по деньгам. Он, как говорится, советский человек, для него было важно просто продолжать работу.
- Понижение в зарплате было существенное?
– Суперсущественное. Конкретных цифр не назову, это коммерческая тайна. Но это понижение не в разы, а даже в мегаразы.
– И что в итоге пошло не так?
– Десятое место в чемпионате все испортило. Задача-то было попасть по итогам в восьмерку.
– И руководство просто сказало «нет»?
– Ну, конечно. Игорь Витальевич тоже все понял и даже согласился с доводом руководства, что после пяти лет команде нужен новый тренерский взгляд. В итоге разошлись без скандала, все по любви.