Колосков назвал игрока, чей вызов в сборную России его удивил

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил итоговый состав сборной России на ближайшие матчи.

В расширенном составе было 39 футболистов, в итоговом осталось 30.

4 сентября сборная России примет Иорданию в Москве, а 7 сентября сыграет на выезде с Катаром.

«Тренер выбирает состав, исходя из задач. Вызов Антона Миранчука немного удивляет, а остальные – нет.

Миранчука взяли, так как он игрок «Динамо», Антон ничего не испортит. Лукин и Глебов проявили себя, они надежные ребята.

Карпин взял тех, кого надо. Убежден, что и Лукин, и Глебов получат игровое время, а то будет неприлично», – сказал Колосков.