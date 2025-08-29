Введите ваш ник на сайте
Назначены судьи на матчи 7-го тура РПЛ

Сегодня, 13:10
2

Известны имена арбитров, которые рассудят матчи 7-го тура РПЛ.

Главным судьей встречи ЦСКА – «Краснодар» станет Рафаэль Шафеев.

30 августа (суббота)

«Оренбург» – «Рубин»: судья – Евгений Буланов, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Павел Кукуян; инспектор – Александр Гвардис.

«Зенит» – «Пари НН»: судья – Сергей Иванов, помощники судьи – Алексей Лунeв, Варанцо Петросян; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Виктор Кулагин.

«Спартак» – «Сочи»: судья – Иван Абросимов, помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Владимир Москалeв; АВАР – Егор Егоров; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Ростов» – «Ахмат»: судья – Алексей Сухой, помощники судьи – Максим Гаврилин, Андрей Болотенков; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Александр Гончар.

31 августа (воскресенье)

«Акрон» – «Балтика»: судья – Ян Бобровский, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Алексей Стипиди; резервный судья – Евгений Галимов; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Евгений Кукуляк; инспектор – Николай Иванов.

«Локомотив» – «Крылья Советов»: судья – Сергей Карасев, помощники судьи – Адлан Хатуев, Станислав Попков; резервный судья – Максим Перезва; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Сергей Мацюра.

ЦСКА – «Краснодар»: судья – Рафаэль Шафеев, помощники судьи – Игорь Демешко, Максим Белокур; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Сергей Французов.

«Динамо» Махачкала – «Динамо» Москва: судья – Артeм Чистяков, помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Артур Фeдоров; АВАР – Владимир Москалeв; инспектор – Сергей Лапочкин.

Источник: телеграм-канал РПЛ
Россия. Премьер-лига Шафеев Рафаэль
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
andr2112
1756463007
Если кликнуть на судью матча Зенит - Пари НН, то выходит, что матч судит завершивший карьеру защитник из Казахстана, которому 21 год)))))
Ответить
vvv123
1756463933
«Зенит» – «Пари НН»: судья – Сергей Иванов? Надеюсь, Иванов Зенит не засудит, как обычно, да и было бы с кем! Но пеналь или удаление придумать может.
Ответить
