Тренер «Кайрата» отреагировал на итоги жеребьевки ЛЧ

Сегодня, 22:10
2

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин подвел итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов для своей команды.

  • «Кайрат» впервые вышел в общий этап ЛЧ, пройдя в 4-м раунде квалификации «Селтик».
  • Ранее из Казахстана в главном еврокубке выступала только «Астана».
  • «Кайрат» встретится в ЛЧ с «Реалом», «Интером», «Брюгге», «Арсеналом», «Олимпиакосом», «Спортингом», «Пафосом» и «Копенгагеном».
  • Общий этап продлится с 16 сентября 2025 года по 28 января 2026 года.

«Радует, что сыграем с «Реалом». Не так часто в жизни бывает, что в Казахстан приезжает такой клуб. Мы очень обрадовались, когда узнали.

Хотелось бы как можно больше грандов в соперники. Однако уже есть «Реал», «Интер», «Арсенал» – классные команды. Рады, что предоставится возможность сыграть с ними.

Результатами жеребьeвки довольны. «Реал» – клуб, который не нуждается в каких-то объяснениях. «Интер» последние годы играл в Лиге чемпионов. Тот же «Арсенал» играл в полуфинале и постоянно бьeтся за чемпионство в Англии.

«Брюгге», «Спортинг», «Олимпиакос», «Пафос» и «Копенгаген» – топ-команды. Они стали чемпионами своих стран. Уровень очень серьeзный.

Понятно, что мы на их фоне выглядим крошечными. Не будем забывать, что в футболе всe возможно. Есть домашние матчи – надеемся на родные стены и болельщиков. Надо смотреть, в какое время будем играть и какая погода.

Опять же, им из Европы долго до нас добираться. Есть много факторов. Однако уровень футболистов соперников очень высокий, поэтому не думаю, что у них будут проблемы из-за перелeтов. Мы будем биться и отдавать все свои силы», – сказал Уразбахтин.

Источник: «Чемпионат»
Лига чемпионов Кайрат Реал Уразбахтин Рафаэль
