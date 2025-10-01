Тренер «Кайрата» нашел, за что похвалить команду после 0:5 с «Реалом»

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин ответил на вопрос, какие аспекты игры команды во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов с «Реалом» (0:5) ему понравились.
«Понравилось, что мы не за пять минут пропустили три гола [улыбается]. Соперник высокого уровня. Один в один очень легко действовали. Мы на таких скоростях не играли. Всегда нужна страховка.
Старались играть организованно. Первый тайм неправильно игроки атаки действовали: открывали центр – и Гюлер получал передачи. Попросили закрыть центр, пусть идут передачи во фланг.
Нам нужно было закрыть середину. Контратаки вообще сумасшедшие! Мартынович пытался догнать Мбаппе, а у Сорокина не получилось. Надо принять, что мы в разных весовых категориях», – сказал Уразбахтин.
- Три гола у «Реала» забил Килиан Мбаппе, отличившийся на 25-й минуте (с пенальти), 52-й и 74-й минутах. Еще по одному голу забили Эдуарду Камавинга на 83-й и Браим Диас на 90+3-й.
- В матче 1-го тура «Кайрат» в гостях проиграл «Спортингу» со счетом 1:4.
Источник: «Чемпионат»