Тренер «Кайрата» нашел, за что похвалить команду после 0:5 с «Реалом»

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин ответил на вопрос, какие аспекты игры команды во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов с «Реалом» (0:5) ему понравились.

«Понравилось, что мы не за пять минут пропустили три гола [улыбается]. Соперник высокого уровня. Один в один очень легко действовали. Мы на таких скоростях не играли. Всегда нужна страховка.

Старались играть организованно. Первый тайм неправильно игроки атаки действовали: открывали центр – и Гюлер получал передачи. Попросили закрыть центр, пусть идут передачи во фланг.

Нам нужно было закрыть середину. Контратаки вообще сумасшедшие! Мартынович пытался догнать Мбаппе, а у Сорокина не получилось. Надо принять, что мы в разных весовых категориях», – сказал Уразбахтин.