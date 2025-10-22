Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Лига чемпионов Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Реакция главного тренера «Кайрата» на первое очко в Лиге чемпионов

Реакция главного тренера «Кайрата» на первое очко в Лиге чемпионов

Сегодня, 09:07
2

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин подвел итоги матча с «Пафосом».

  • Команды сыграли вничью со счетом 0:0 в 3-м туре Лиги чемпионов.
  • Казахстанский клуб с 4-й минуты играл в большинстве.

«Мы должны были лучше распорядиться преимуществом, которое получили в начале матча, а потому разочарованы. Надо отдать должное соперникам, они очень хорошо оборонялись вдесятером и даже создали несколько опасных моментов. В каких-то эпизодах нам повезло, в каких-то – выручил Анарбеков.

Главное в футболе – это играть смело, решительно и с характером, а очки придут. Нам надо набираться опыта в матчах такого уровня.

Ребята разочарованы. У нас был сегодня реальный шанс победить, мы провели два тайма в большинстве. Но надо продолжать двигаться дальше», – сказал Уразбахтин.

Еще по теме:
Лига чемпионов. «Барселона» уничтожила «Олимпиакос», «Кайрат» набрал первое очко
В Лиге чемпионов получена самая ранняя красная карточка 1
Президент «Кайрата» высказался о матче с «Реалом»
Источник: сайт УЕФА
Лига чемпионов Пафос Кайрат Уразбахтин Рафаэль
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
trener7
1761114115
Победы ещё впереди!!!
Ответить
FFR
1761114617
Пока опыта нет, поэтому не смогли воспользоваться численным преимуществом.
Ответить
Главные новости
Футболист «Реала» сорвался с «Хетафе» – пнул бутылку на поле
11:42
Бубнов назвал недоразумением сумасшедший гол Воробьева
11:12
1
Смолов раскрыл, почему «Спартак» не увольняет Станковича: «Удобная позиция руководства»
10:56
3
ФотоДзюба – о голе ЦСКА: «Цирк или аут?»
10:40
8
Реакция ветерана СССР на предложение убрать имя Льва Яшина из награды ФИФА
10:29
1
«Спортинг» отреагировал на информацию об интересе к Сафонову
10:12
Станкович рассказал о своей проблеме в «Спартаке»
09:41
1
Энрике прокомментировал 7:2 «ПСЖ» с «Байером»
09:30
Обращение Бабича к фанатам «Спартака» после тяжелой травмы
09:16
4
Реакция главного тренера «Кайрата» на первое очко в Лиге чемпионов
09:07
2
Все новости
Все новости
Моуринью высказался о третьем поражении подряд «Бенфики» в ЛЧ: «Команда сломалась»
09:53
Энрике прокомментировал 7:2 «ПСЖ» с «Байером»
09:30
Реакция главного тренера «Кайрата» на первое очко в Лиге чемпионов
09:07
2
Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Атлетико» со счетом 4:0
08:48
Лига чемпионов. «ПСЖ» вынес «Байер», «Арсенал» разгромил «Атлетико», «Наполи» пропустил 6 голов от ПСВ и другие результаты
Вчера, 23:54
1
Украинец Забарный из «ПСЖ» привез два пенальти и получил красную карточку в матче ЛЧ
Вчера, 23:35
5
Ямаль побил рекорд Лиги чемпионов
Вчера, 22:22
1
Лига чемпионов. «Барселона» уничтожила «Олимпиакос», «Кайрат» набрал первое очко
Вчера, 21:38
В Лиге чемпионов получена самая ранняя красная карточка
Вчера, 21:09
1
Президент «Кайрата» высказался о матче с «Реалом»
Вчера, 15:56
Где смотреть матч «Бавария» – «Брюгге»: во сколько прямая трансляция: 22 октября 2025
Вчера, 10:03
Где смотреть матч «Челси» – «Аякс»: во сколько прямая трансляция: 22 октября 2025
Вчера, 10:02
Где смотреть матч «Айнтрахт» – «Ливерпуль»: во сколько прямая трансляция: 22 октября 2025
Вчера, 10:00
Где смотреть матч «Реал» – «Ювентус»: во сколько прямая трансляция: 22 октября 2025
Вчера, 09:59
Где смотреть матч «Монако» – «Тоттенхэм»: во сколько прямая трансляция: 22 октября 2025
Вчера, 09:57
Где смотреть матч «Вильярреал» – «Манчестер Сити»: во сколько прямая трансляция: 21 октября 2025
20 октября
Где смотреть матч «Арсенал» – «Атлетико»: во сколько прямая трансляция: 21 октября 2025
20 октября
Где смотреть матч «Байер» – «ПСЖ»: во сколько прямая трансляция: 21 октября 2025
20 октября
Где смотреть матч «Юнион СЖ» – «Интер»: во сколько прямая трансляция: 21 октября 2025
20 октября
Где смотреть матч «Барселона» – «Олимпиакос»: во сколько прямая трансляция: 21 октября 2025
20 октября
Где смотреть матч «Кайрат» – «Пафос»: во сколько прямая трансляция: 21 октября 2025
20 октября
Семак следит за выступлением «Кайрата» в Лиге чемпионов
15 октября
8
В Лиге чемпионов появится матч открытия: подробности
14 октября
Netflix может стать вещателем Лиги чемпионов: подробности
8 октября
Стало известно, сколько болельщиков не попали на матч «Кайрат» – «Реал»
8 октября
Президент УЕФА: «Европейский футбол окреп – мы преодолели беспрецедентные кризисы»
8 октября
3
Россиянин из «Кайрата» рассказал, как ему игралось против Мбаппе
4 октября
Организаторы Суперлиги предложили УЕФА изменить Лигу чемпионов: подробности
3 октября
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 