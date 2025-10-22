Реакция главного тренера «Кайрата» на первое очко в Лиге чемпионов

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин подвел итоги матча с «Пафосом».

Команды сыграли вничью со счетом 0:0 в 3-м туре Лиги чемпионов.

Казахстанский клуб с 4-й минуты играл в большинстве.

«Мы должны были лучше распорядиться преимуществом, которое получили в начале матча, а потому разочарованы. Надо отдать должное соперникам, они очень хорошо оборонялись вдесятером и даже создали несколько опасных моментов. В каких-то эпизодах нам повезло, в каких-то – выручил Анарбеков.

Главное в футболе – это играть смело, решительно и с характером, а очки придут. Нам надо набираться опыта в матчах такого уровня.

Ребята разочарованы. У нас был сегодня реальный шанс победить, мы провели два тайма в большинстве. Но надо продолжать двигаться дальше», – сказал Уразбахтин.