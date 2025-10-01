Тренер «Кайрата» объяснил 0:5 от «Реала»

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин дал комментарий по итогам проигранного матча с «Реалом».

Команды встречались во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Мадридцы выиграли в Алматы со счетом 5:0, забив 4 из 5 голов после перерыва

«Что здесь комментировать? В разных весовых категориях находимся. Надо принять. Мы получили бесценный опыт с таким соперником.

Всегда обидно проигрывать, любой команде тяжело. Нам нужно принять это. Наш уровень – мы старались, пытались, моментами неплохо действовали. Наверное, на один гол наиграли. Но не додавили.

Ребят поблагодарили. Хочется поблагодарить болельщиков. Наверное, не зря мы привезли «Реал». Чем чаще будем привозить такие команды в Казахстан, это будет для всей страны плюсом. Клуб будет расти, игроки. Не зря привезли «Реал».

Ребят настраивали, что нужно начинать активно. Могли на первой минуте забить. Тяжело в таком темпе с таким соперником играть. У нас нет таких скоростей в чемпионате. Мы пытались, насколько хватало сил. Активно оказывали давление.

Когда подустали, нужно было откатиться во вторую зону. Предполагали, что «Реал» выдержит первые натиски наши. А потом – что заберут мяч. Хотелось что-то вытаскивать со стандартов. Не получилось», – сказал Уразбахтин.