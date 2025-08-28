Рейтинг фаворитов Лиги чемпионов по версии Goal

Сайт Goal составил рейтинг претендентов на победу в Лиге чемпионов в сезоне-2025/26. Вчера определились все участники общего этапа турнира, а сегодня состоится его жеребьевка.
Главным фаворитом сайт назвал действующего обладателя трофея «ПСЖ». Полностью рейтинг выглядит так:
1. «ПСЖ»;
2. «Барселона»;
3. «Арсенал»;
4. «Ливерпуль»;
5. «Реал»;
6. «Бавария»;
7. «Челси»;
8. «Манчестер Сити»;
9. «Интер»;
10. «Тоттенхэм»;
11. «Наполи»;
12. «Атлетико»;
13. «Бенфика»;
14. «Монако»;
15. «Ювентус»;
16. «Боруссия Д»;
17. «Атлетик»;
18. «Вильярреал»;
19. «Марсель»;
20. «Спортинг»;
21. «Галатасарай»;
22. «Ньюкасл»;
23. «Аталанта»;
24. «Айнтрахт»;
25. «Байер»;
26. «Брюгге»;
27. ПСВ;
28. «Аякс»;
29. «Олимпиакос»;
30. «Юнион СЖ»
31. «Копенгаген»;
32. «Буде-Глимт»;
33. «Славия»;
34. «Пафос»;
35. «Кайрат»;
36. «Карабах».