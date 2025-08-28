Рейтинг фаворитов Лиги чемпионов по версии Goal

Сайт Goal составил рейтинг претендентов на победу в Лиге чемпионов в сезоне-2025/26. Вчера определились все участники общего этапа турнира, а сегодня состоится его жеребьевка.

Главным фаворитом сайт назвал действующего обладателя трофея «ПСЖ». Полностью рейтинг выглядит так:

1. «ПСЖ»;

2. «Барселона»;

3. «Арсенал»;

4. «Ливерпуль»;

5. «Реал»;

6. «Бавария»;

7. «Челси»;

8. «Манчестер Сити»;

9. «Интер»;

10. «Тоттенхэм»;

11. «Наполи»;

12. «Атлетико»;

13. «Бенфика»;

14. «Монако»;

15. «Ювентус»;

16. «Боруссия Д»;

17. «Атлетик»;

18. «Вильярреал»;

19. «Марсель»;

20. «Спортинг»;

21. «Галатасарай»;

22. «Ньюкасл»;

23. «Аталанта»;

24. «Айнтрахт»;

25. «Байер»;

26. «Брюгге»;

27. ПСВ;

28. «Аякс»;

29. «Олимпиакос»;

30. «Юнион СЖ»

31. «Копенгаген»;

32. «Буде-Глимт»;

33. «Славия»;

34. «Пафос»;

35. «Кайрат»;

36. «Карабах».