Сафонов: «Возможно, я сейчас в лучшей форме»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал о самочувствии.
«Делюсь ощущениями после первых трeх недель тренировок.
Отпуск пошeл на пользу – с первых дней нырнул с головой в работу. Нет ни малейшей тяжести от прошлого сезона. Эмоционально перезагрузился и готов бороться за новые трофеи и возможности.
Вижу, как работа, проделанная в отпуске, положительно влияет на игру: не растерял физическую форму. Более того, впервые за отпуск я не набрал вес – наоборот, немного сбросил. Тест на процент жировой массы – лучший за всe время в Париже.
Всe это даeт мне внутреннюю уверенность: возможно, сейчас я в своей лучшей форме», – написал Сафонов.
- В этом сезоне 26-летний россиянин остался в запасе в 3 матчах «ПСЖ».
- Transfermarkt оценивает стоимость Сафонова в 20 миллионов евро.
- Его контракт с парижским клубом рассчитан до середины 2029 года.
Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова