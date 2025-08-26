Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал о самочувствии.

«Делюсь ощущениями после первых трeх недель тренировок.

Отпуск пошeл на пользу – с первых дней нырнул с головой в работу. Нет ни малейшей тяжести от прошлого сезона. Эмоционально перезагрузился и готов бороться за новые трофеи и возможности.

Вижу, как работа, проделанная в отпуске, положительно влияет на игру: не растерял физическую форму. Более того, впервые за отпуск я не набрал вес – наоборот, немного сбросил. Тест на процент жировой массы – лучший за всe время в Париже.

Всe это даeт мне внутреннюю уверенность: возможно, сейчас я в своей лучшей форме», – написал Сафонов.