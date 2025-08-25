Игрок «Зенита»: «Я провел больше всех матчей в мире за последние 6-12 месяцев»

Летний новичок «Зенита» Жерсон посетовал на очень плотный график, что мешает ему набрать оптимальные кондиции.

– Как ты оценишь свою форму прямо сейчас?

– Я еще не близок к оптимальной форме, я не в оптимальном состоянии. Но надеюсь достичь его как можно скорее. У меня было 10 дней отпуска – это вроде не очень долго.

Но когда ты очень долго играешь в интенсивном ритме, потом резко останавливаешься, после чего снова возвращаешься к работе, то набор кондиций занимает время.

Но я скоро вернусь, вот увидите. Я упорно тружусь, чтобы как можно быстрее показать все, на что способен.

Я футболист, который за последние 6 или 12 месяцев провел больше всех матчей в мире. Поэтому мне нужно еще поработать и как следует восстановиться, чтобы на 100 процентов вернуть свою лучшую форму.