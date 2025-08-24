Подробности поиска нового клуба для спартаковца Угальде

Продолжается работа по поиску нового клуба для нападающего «Спартака» Манфреда Угальде.

«Представители нападающего «Спартака» Манфреда Угальде продолжают работу по поиску нового клуба для футболиста.

Кандидатуру форварда предложили нескольким клубам испанской Ла Лиги и французской Лиги 1. Возможность перехода осложняет скорое закрытие трансферного окна в ведущих европейских лигах, которое намечено на 31 августа во Франции и на 1 сентября – в Испании.

Руководство «Спартака» готово рассматривать предложения по продаже Угальде», – написал источник.