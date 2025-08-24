Введите ваш ник на сайте
Подробности поиска нового клуба для спартаковца Угальде

Сегодня, 11:15
10

Продолжается работа по поиску нового клуба для нападающего «Спартака» Манфреда Угальде.

«Представители нападающего «Спартака» Манфреда Угальде продолжают работу по поиску нового клуба для футболиста.

Кандидатуру форварда предложили нескольким клубам испанской Ла Лиги и французской Лиги 1. Возможность перехода осложняет скорое закрытие трансферного окна в ведущих европейских лигах, которое намечено на 31 августа во Франции и на 1 сентября – в Испании.

Руководство «Спартака» готово рассматривать предложения по продаже Угальде», – написал источник.

  • У Угальде контракт до 2028 года.
  • В сезоне-2024/25 23-летний костариканец с 17 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата России.
  • В этом сезоне РПЛ у Угальде голов нет.

СильныйМозг
1756023941
За миллион куда-нибудь устроят.
Ответить
vvv123
1756024771
Руководство «Спартака» готово рассматривать предложения по продаже Угальде в клуп второго дивизиона!
Ответить
Цугундeр
1756025289
Ищите,да обрящете..) А ,вот! ФК Обориште Панагюриште (болгарская такая лига)
Ответить
ПалкоВводецъ007
1756027415
Никому нафиг не нужен этот неликвид. Разве что бесплатно. Гыгыгы
Ответить
Anton1969
1756033539
Оставьте уже человека в покое!!! Дайте ему играть спокойно!!!
Ответить
NewLife
1756036674
Этот помойный сайт в своем репертуаре: врать и метать фейки. Бомбардир, вас не настораживает, что вы работаете с источником, который пишет только о Спартаке и 100% вранье(
Ответить
alefreddy
1756037608
пристроят вопрос времени
Ответить
zigbert
1756040706
Все будет зависеть от желания самого Угальде. Спартаку он еще пригодится.
Ответить
