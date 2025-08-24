Агент Баринова прояснил ситуацию с интересом АЕКа

Павел Банатин, представитель капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова, прокомментировал информацию о возможном уходе игрока в АЕК.

«Могу подтвердить наличие интереса от АЕКа. Однако контракт Дима не согласовывал и ни с кем из греков не общался.

Если клуб согласится отпустить Баринова, тогда начнем переговоры с АЕКом о личных условиях», – сказал агент.