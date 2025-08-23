Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Галактионов прокомментировал упущенную победу «Локо» над «Ростовом»

Галактионов прокомментировал упущенную победу «Локо» над «Ростовом»

23 августа 2025, 21:45
6

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался по итогам матча 6-го тура РПЛ против «Ростова» (3:3).

  • «Ростов» уступал в 2 мяча.
  • У ростовчан на 90+8 минуте забил Роналдо.
  • «Локомотив» сохранил лидерство в РПЛ.

– Нацеливали в перерыве команду на то, что нельзя сопернику дать вернуться в игру. Нельзя выходить с нотками, что игра закончилась. Но сразу же получили пенальти, соперник получил уверенность. Не имеем права допускать такие вещи.

Надо продолжать играть в свою игру. Не отказываться от нее. Когда же ты начинаешь давать сопернику все делать, то он пользуется своими шансами.

– Рамирес вышел вместо Руденко в перерыве.

– У Руденко кружилась голова после столкновения. По медицинским показаниям решили его заменить. Рамирес, к сожалению, допустил ошибки. К сожалению, так.

– Что больше всего огорчает?

– Больше огорчает, что после такого первого тайма упускаем преимущество. Надо прибавлять.

Еще по теме:
Мостовой со слезами попрощался с «Зенитом» 10
«Локомотив» объявил о трансфере Мостового 4
Губерниев назвал главный трансфер лета в РПЛ 2
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Галактионов Михаил
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Pourquoi pas
1755977840
Нууу... Не думаю, что отдав владение, можно выиграть! Ростов это доказал! Галактионов - не Лобановский 20 лет назад...
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1755978289
Очень много Локомотив пропускает ,как бразильцы забивать ещё больше,иногда не хватает сил и времени
Ответить
Vitaga
1755978383
то ли еще будет... начался путь паровоз летит под откос)
Ответить
VPERDIV SPARTAK
1755980561
Комментарий скрыт модератором
Ответить
Главные новости
ФотоИгрок ЦСКА получил красную карточку и толкнул судью
21:19
5
Новая информация о Марсьяле в ЦСКА
21:10
1
РПЛ. «Динамо» с трудом победило «Оренбург» на «РЖД Арене» (1:0) и поднялось на 2-е место
20:29
2
Карседо попросит отпустить фанатов «Спартака» пораньше с работы
19:58
3
ФотоКукуян грубо нарушил протокол ВАР
19:48
17
Семак прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Локомотивом»
19:10
4
«Матч ТВ» призвали удалить Черданцева
18:27
35
РПЛ. «Зенит» одержал волевую победу над «Локо» (2:1) и обогнал «Спартак»
18:13
60
Радимов заявил о судейской ошибке против «Зенита»
18:12
2
Федотов разобрал спорный гол «Локо» в ворота «Зенита»
17:37
8
Все новости
Все новости
Врач ЦСКА рассказал о ситуации 40-летнего Акинфеева
20:52
2
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
20:27
Тренер «Зенита» заявил, что в пользу команды не поставили «очевидный пенальти»
20:23
4
Игрок «Зенита» пожаловался на судейство после победы над «Локо»
20:16
Заболотный: «Садыгов уверял, что решит вопросы и не кинет»
19:55
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Рубин»: 12 сентября 2026
19:33
2
ФотоЦСКА увековечил память Перхуна
19:29
Семак прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Локомотивом»
19:10
4
Реакция Галактионова на поражение «Локомотива» от «Зенита»
18:59
2
Мостовой прокомментировал свое участие в матче с «Зенитом»
18:46
«Матч ТВ» призвали удалить Черданцева
18:27
35
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
18:16
РПЛ. «Зенит» одержал волевую победу над «Локо» (2:1) и обогнал «Спартак»
18:13
59
Радимов заявил о судейской ошибке против «Зенита»
18:12
2
Талалаев: «Я обещал, что до октября «Балтику» будет трясти»
17:46
1
Федотов разобрал спорный гол «Локо» в ворота «Зенита»
17:37
8
«У него огромная аура»: Вольтемаде восхитился экс-тренером «Зенита»
17:28
1
Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Оренбург»: 12 сентября 2026
17:21
1
«Зенит» уступает «Локомотиву» дома после 1-го тайма
17:14
17
Мостовой: «Локомотив» обыграл бы «Зенит», если бы играл Александр Мостовой»
16:59
19
2-кратного чемпиона России прооперировали из‑за множественных переломов ребер
16:50
ВидеоТренер «Факела» шокирован пенальти в пользу «Балтики»: «Мне сложно дать какие‑то объяснения»
16:40
10
Заболотный мог перейти из «Тосно» в английский клуб
16:29
3
Галактионов объяснил отсутствие Мостового в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Зенитом»
16:16
4
ВидеоОбзор матча «Факел» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
15:58
РПЛ. «Балтика» ушла от поражения, забив «Факелу» на 95-й минуте
15:58
12
Прогноз Титова на матч «Спартак» – «Ростов»
15:48
1
Агент Лички отреагировал на новость о переговорах с клубом РПЛ
15:36
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+