Бубнов призвал убрать Максименко из состава «Спартака»

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что «Спартак» нуждается в новом основном вратаре.

«Я ему [Станковичу] сказал, ни в коем случае не ставить Максименко. Когда ты им говоришь, и я не только сейчас по «Спартаку», и по другим командам, по «Локомотиву», ну говоришь, вам советуешь, не делайте этих глупостей – не слушают.

Ну, пустил, такой гол пустил [от «Зенита»] – это кошмар вообще! Как можно стоять… От Соболева, [который] не своей ногой – левой ногой [бил]. В ближнем стоит, вообще рядом со штангой, как там можно было пропустить этот гол?

Если он после этого ещe Помазуна не поставит, то я тогда не знаю, тогда большие к нему вопросы», – сказал Бубнов.