Бубнов призвал убрать Максименко из состава «Спартака»

Вчера, 16:24
17

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что «Спартак» нуждается в новом основном вратаре.

«Я ему [Станковичу] сказал, ни в коем случае не ставить Максименко. Когда ты им говоришь, и я не только сейчас по «Спартаку», и по другим командам, по «Локомотиву», ну говоришь, вам советуешь, не делайте этих глупостей – не слушают.

Ну, пустил, такой гол пустил [от «Зенита»] – это кошмар вообще! Как можно стоять… От Соболева, [который] не своей ногой – левой ногой [бил]. В ближнем стоит, вообще рядом со штангой, как там можно было пропустить этот гол?

Если он после этого ещe Помазуна не поставит, то я тогда не знаю, тогда большие к нему вопросы», – сказал Бубнов.

  • В этом сезоне 27-летний Максименко пропустил 10 голов в 5 матчах РПЛ.
  • 29-летний Помазун пропустил 1 гол в 2 играх FONBET Кубка России.

Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Спартак Максименко Александр Бубнов Александр
aurora5858
1755785496
это было понятно 5 лет тому назад.
Ответить
...уефан
1755786611
..."Мне его рожа сразу не понравилась!"(с)...
Ответить
Ровесник Романцева
1755786840
До Бубнов-эксперта только дошло? Вратарь должен быть авторитетом в штрафной. Максименко не авторитет. Ему бы с "прической дурацкой" своей справиться... Она мешает работать на выходах. Может на тренировках он "Яшин" в игре - головная боль болельщиков.
Ответить
Anton1969
1755787244
Точно надо убирать эту мартышку из ворот, пусть где-нибудь во дворе играет!!!
Ответить
FWSPM
1755787687
Полностью поддерживаю. То лепил этого идиота денисова когда тот привозил в каждом матче то литвинова теперь вот с максименко таже история очень медленно регирует на такие ситуации.
Ответить
БАЗАРА НЕТ
1755787913
Макс и спасал много раз в других играх ваш недоклуб от позора!!! Что вы за хряки такие то
Ответить
БАЗАРА НЕТ
1755787952
Селихова на руках носили потом обосрали и выкинули
Ответить
Desma
1755789650
Максимку ещё в сборную пудель позовёт. Похоже, что у Шурика кто-то серьёзный покровитель. Часом не Червиченко его по многоходовке в Спартак привёл?
Ответить
Cleaner
1755790005
Бубнов, Станковичу ВИДНЕЕ, который из вратарей Спартака на данный момент сильней.
Ответить
Айболид
1755792020
Дайте парню шанс ,изверги !
Ответить
