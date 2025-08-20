Введите ваш ник на сайте
Девушка Батракова отреагировала на сексизм Боярского

20 августа, 22:33
7

Ирина Подшибякина прокомментировала резонансное заявление Александра Боярского.

  • Комментатор позволил себе сексистские высказывания в адрес судьи Арины Станововой, работавшей на матче ЮФЛ-3 между «Родиной» и «Зенитом» (1:4).
  • Он жестко раскритиковал ее работу: «Давайте женщины своими делами будут заниматься на кухне. Я не могу уже, каждый раз когда женщину ставят главным арбитром всегда какие-то смешные вещи начинаются. Рожайте вы детей, занимайтесь мужьями. Есть женский футбол – вам там самое место».
  • Позднее Боярский извинился за сказанное.

«Я за карьеру наслышалась [о сексизме], об этом постоянно писали, говорили. Ну, кто-то это не воспринимает. Мне кажется, если она [Становова] там, значит, она это заслужила, сдала нормативы, вот и судит.

Все, что сказано, осуждаю, но он принес извинения. Мне кажется, нужно именно ей принести извинения, прям лично-лично», – заявила Подшибякина, которая встречается с полузащитником «Локомотива» Алексеем Батраковым.

Еще по теме:
Мостовой высказался о молодых звездах РПЛ 1
Лучшие игроки нового сезона РПЛ по числу созданных моментов – только один из топ-5 выступает не за сборную России 2
Девушка Батракова получила топ-назначение в медиафутболе 3
Источник: Smol FM
Россия. Премьер-лига Россия. PARI Первая лига Локомотив Родина Батраков Алексей
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Вжыхъ
1755722870
Эх, Саша, иди займись "мужскими" делами, а комментирование оставь профессионалам.
Ответить
Спартaк
1755741071
Боярский даже за столом шляпу не снимает настолько суров)
Ответить
Чилим.
1755744344
Мне кажется, нужно именно ей принести извинения, прям лично-лично, долго-долго, часто-часто», – заявила Подшибякина
Ответить
алдан2014
1755749337
А он не родственник Дартаньяна?
Ответить
Просто-333
1755751600
И что же Александр Боярский сказал такого криминального, что все так раскудахтались и дружно стали равняться на западные стандарты?
Ответить
acor94
1755752671
Согласен, тоже считаю что ей нужно принести извинения, за отвратительное судейство.
Ответить
FanatSerj
1755766775
Бомбардир сам этим сексизмом занимается, почему футболистку и как бывшего игрока женской сборной России, президента ФК «Альфа-Банка», всё время представляют как "девушкой Батракова", как будто это его какой то придаток ))) Так что это скандал требующий огласки и раздувания и по итогу бомбардиру тоже надо срочно ЛИЧНО извиниться перед Ириной ))
Ответить
