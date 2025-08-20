Девушка Батракова отреагировала на сексизм Боярского

Ирина Подшибякина прокомментировала резонансное заявление Александра Боярского.

Комментатор позволил себе сексистские высказывания в адрес судьи Арины Станововой, работавшей на матче ЮФЛ-3 между «Родиной» и «Зенитом» (1:4).

Он жестко раскритиковал ее работу: «Давайте женщины своими делами будут заниматься на кухне. Я не могу уже, каждый раз когда женщину ставят главным арбитром всегда какие-то смешные вещи начинаются. Рожайте вы детей, занимайтесь мужьями. Есть женский футбол – вам там самое место».

Позднее Боярский извинился за сказанное.

«Я за карьеру наслышалась [о сексизме], об этом постоянно писали, говорили. Ну, кто-то это не воспринимает. Мне кажется, если она [Становова] там, значит, она это заслужила, сдала нормативы, вот и судит.

Все, что сказано, осуждаю, но он принес извинения. Мне кажется, нужно именно ей принести извинения, прям лично-лично», – заявила Подшибякина, которая встречается с полузащитником «Локомотива» Алексеем Батраковым.