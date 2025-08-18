Боярский извинился за сексистские высказывания в адрес женщины-арбитра

Комментатор Александр Боярский признал, что ошибся, когда позволил себе критику в адрес судьи Арины Станововой в прямом эфире.

Становова судила матч ЮФЛ-3 между «Родиной» и «Зенитом» (1:4).

Боярский жестко раскритиковал ее работу: «Давайте женщины своими делами будут заниматься на кухне. Я не могу уже, каждый раз когда женщину ставят главным арбитром всегда какие-то смешные вещи начинаются. Рожайте вы детей, занимайтесь мужьями. Есть женский футбол – вам там самое место».

«Вчера я совершил ошибку. И в первую очередь хочу извиниться перед девушкой-арбитром Ариной Станововой и ее коллегами по футбольному цеху.

Конечно, я был не прав и в полной мере это осознаю. Мои формулировки по поводу судейства абсолютно неприемлемы в работе комментатора.

В матче академий «Родины» и «Зенита» в ЮФЛ меня захлестнули эмоции и я сказал то, что сказал.

Вчера вечером я выпал из информпространства, потому что очень переживал. Я сразу понял, чем это может обернуться. Приношу также извинения ФК и академии «Родина», с которыми сотрудничал.

Конечно, я не считаю, что женщинам не место в мужском футболе. Я знаком со многими из них и никогда не ставил под сомнение их способности работать в этом виде спорта и приносить пользу.

Наоборот, девушки – это украшение футбола. Еще раз хочу извиниться перед Ариной», – написал Боярский в своем телеграм-канале.