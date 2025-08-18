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  • Боярский извинился за сексистские высказывания в адрес женщины-арбитра

Боярский извинился за сексистские высказывания в адрес женщины-арбитра

18 августа 2025, 15:30
9

Комментатор Александр Боярский признал, что ошибся, когда позволил себе критику в адрес судьи Арины Станововой в прямом эфире.

  • Становова судила матч ЮФЛ-3 между «Родиной» и «Зенитом» (1:4).
  • Боярский жестко раскритиковал ее работу: «Давайте женщины своими делами будут заниматься на кухне. Я не могу уже, каждый раз когда женщину ставят главным арбитром всегда какие-то смешные вещи начинаются. Рожайте вы детей, занимайтесь мужьями. Есть женский футбол – вам там самое место».

«Вчера я совершил ошибку. И в первую очередь хочу извиниться перед девушкой-арбитром Ариной Станововой и ее коллегами по футбольному цеху.

Конечно, я был не прав и в полной мере это осознаю. Мои формулировки по поводу судейства абсолютно неприемлемы в работе комментатора.

В матче академий «Родины» и «Зенита» в ЮФЛ меня захлестнули эмоции и я сказал то, что сказал.

Вчера вечером я выпал из информпространства, потому что очень переживал. Я сразу понял, чем это может обернуться. Приношу также извинения ФК и академии «Родина», с которыми сотрудничал.

Конечно, я не считаю, что женщинам не место в мужском футболе. Я знаком со многими из них и никогда не ставил под сомнение их способности работать в этом виде спорта и приносить пользу.

Наоборот, девушки – это украшение футбола. Еще раз хочу извиниться перед Ариной», – написал Боярский в своем телеграм-канале.

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Источник: телеграм-канал Александра Боярского
Россия. Премьер-лига Россия. PARI Первая лига Родина
Комментарии (9)
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FanatSerj
1755523413
"матч ЮФЛ-3" - фига там накал какой в лиге, что аж комментатор не выдерживает и крышу отрывает это вам не АПЛ какая то )))
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...уефан
1755524297
..."Что ж ты, фраер, сдал назад?"(с)...
Ответить
FWSPM
1755527245
тысяча чертей! протрезвел и понял что погорячился
Ответить
Romio-xxx
1755531527
Да всё ты правильно сказал,не извиняйся!
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subbotaspartak
1755534484
Сказал как думает, только зарплата хороша, можно и извиниться...
Ответить
mutabor0992
1755540066
Вот первый раз Мишель-прав!
Ответить
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