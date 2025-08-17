Комментатор «Родины» призвал женщин не лезть в мужской футбол: «Идите на кухню, рожайте детей»

Александру Боярскому, комментатору матчей команд «Родины» в ЮФЛ, не понравилась работа женщины-арбитра.

Журналист, болельщик «Динамо», призвал не пускать женщин в мужской футбол.

«Давайте женщины своими делами будут заниматься на кухне. Я не могу уже, каждый раз когда женщину ставят главным арбитром всегда какие-то смешные вещи начинаются. Рожайте вы детей, занимайтесь мужьями. Есть женский футбол – вам там самое место», – сказал Боярский.