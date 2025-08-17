Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Комментатор «Родины» призвал женщин не лезть в мужской футбол: «Идите на кухню, рожайте детей»

Комментатор «Родины» призвал женщин не лезть в мужской футбол: «Идите на кухню, рожайте детей»

Вчера, 23:34
1

Александру Боярскому, комментатору матчей команд «Родины» в ЮФЛ, не понравилась работа женщины-арбитра.

Журналист, болельщик «Динамо», призвал не пускать женщин в мужской футбол.

«Давайте женщины своими делами будут заниматься на кухне. Я не могу уже, каждый раз когда женщину ставят главным арбитром всегда какие-то смешные вещи начинаются. Рожайте вы детей, занимайтесь мужьями. Есть женский футбол – вам там самое место», – сказал Боярский.

  • Боярский ранее работал в «Советском спорте».
  • Также журналист известен по совместным эфирам с Александром Бубновым.
  • Сейчас они вместе работают на «Коммент.Шоу».

Еще по теме:
В «Сосьедаде» намекнули, что недовольны Захаряном 3
В «Сосьедаде» прокомментировали внезапную пропажу Захаряна из заявки 3
Агент: «Миранчук стал полноценным лидером «Атланты»
Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Россия. Премьер-лига Родина
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1755463393
Сексиста накажут! Хотя и так понятно,что если футбол станет интенсивным,то женщинам несдобровать.Это физиологический фактор.Их удел-кропотливость и терпение.Как мужик с трудом переносит работу на конвейере с ограниченным числом однообразных операций.
Ответить
Главные новости
СпецпроектКто побеждал в сезоне-2024/25? Пройдите новый тест от «Бомбардира»
2
Бедствие «Спартака» в зоне стыков, поражение «Динамо» от ЦСКА, Батраков поставил условие «Манчестер Сити» и другие новости
00:55
Морено – после 1:5 от «Краснодара»: «Позорное судейство, над нами просто смеялись»
00:02
2
«Как он сдал!»: Орлов предъявил «большие претензии» игроку «Зенита»
Вчера, 23:19
3
Босс «Динамо» прокомментировал неудачный старт Карпина
Вчера, 23:07
1
Слишкович двумя словами отреагировал на падение «Спартака» в зону стыков после матча «Оренбурга»
Вчера, 22:58
2
Андронов: «Кто конкретно внушил «Динамо», что Карпин – хороший тренер?»
Вчера, 22:44
12
РПЛ. «Краснодар» разгромил «Сочи» (5:1) и вышел на 2-е место, у Сперцяна 2+1
Вчера, 22:25
4
Врач дал совет Луневу, что закидывать за щеку вместо снюса
Вчера, 22:17
3
В «Спартаке» может смениться один из руководителей
Вчера, 22:02
3
Все новости
Все новости
ВидеоКомментатор «Родины» призвал женщин не лезть в мужской футбол: «Идите на кухню, рожайте детей»
Вчера, 23:34
1
Реакция Селюка на увольнение Кононова из «Торпедо»: «Я сразу сказал, что это ужас»
15 августа
2
ФотоКононова уволили из «Торпедо»
15 августа
13
Экс-спартаковец Маслов выбрал новый клуб
15 августа
2
В «Торпедо» решили уволить Кононова – известно имя нового тренера
13 августа
5
Стало известно, от чего зависит будущее Кононова в «Торпедо»
13 августа
1
В «Торпедо» оценили возможность отставки Кононова после попадания команды в зону вылета
12 августа
Трансферы «Торпедо» согласовываются в СИЗО
11 августа
ВидеоФанаты «Торпедо» оскорбляют Кононова на матче с костромским «Спартаком»
11 августа
3
Объявлено о первой отставке сезона в Первой лиге
5 августа
3
Фото«Урал» усилился бразильским полузащитником
4 августа
1
«Торпедо» не смогло продать форварда, который не хочет возвращаться в Россию
29 июля
Новичок «Урала» получил «абсурднейшую» травму
29 июля
1
Раскрыта дата возможного увольнения Кононова из «Торпедо»
28 июля
3
PARI Первая лига. «Урал» на 94-й минуте вырвал победу над «Черноморцем» – 3:2
28 июля
2
Клуб Первой лиги может уволить иностранного тренера
28 июля
Клуб Первой лиги провел ночь в Шереметьево из-за постоянных переносов рейса
28 июля
2
«Урал» – «Черноморец»: прогноз и ставки на матч 28 июля 2025 с коэффициентом 1.85
27 июля
Фото«Енисей» Тихонова подписал бывшего полузащитника «Спартака»
26 июля
4
«Родина» – «Спартак» Кострома: прогноз и ставки на матч 27 июля 2025 с коэффициентом 1.74
26 июля
«Нефтехимик» – «Торпедо»: прогноз и ставки на матч 27 июля 2025 с коэффициентом 1.85
26 июля
«Енисей» – «СКА-Хабаровск»: прогноз и ставки на матч 27 июля 2025 с коэффициентом 1.80
26 июля
«Торпедо» наказано за оскорбления Кононова
25 июля
«Волга» – КАМАЗ: прогноз и ставки на матч 26 июля 2025 с коэффициентом 6.50
25 июля
«Сокол» – «Чайка»: прогноз и ставки на матч 26 июля 2025 с коэффициентом 5.50
25 июля
«Челябинск» – «Ротор»: прогноз и ставки на матч 26 июля 2025 с коэффициентом 1.80
25 июля
В «Торпедо» рассказали, почему отказались от Марио Фернандеса
24 июля
«Арсенал» – «Шинник»: прогноз и ставки на матч 25 июля с коэффициентом 1.85
24 июля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 