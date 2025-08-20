12-миллионный трансфер ЦСКА может сорваться из-за «Зенита»

Ситуация с переходом нападающего «Фиорентины» Лукаса Белтрана в ЦСКА остается неопределенной.
Армейцы договорились о его покупке за 12 миллионов евро, но представители игрока затягивают переговоры, ожидая более выгодное предложение от «Зенита».
ЦСКА дал 24-летнему аргентинцу сутки на принятие итогового решения.
Если московский клуб откажется от Белтрана, а «Зенит» не захочет его подписывать, то форвард, вероятно, уйдет в аренду в «Верону».
- Сообщалось, что ЦСКА готов платить латиноамериканцу 3 млн евро в год.
- Белтран в прошлом сезоне провел за «Фиорентину» 47 матчей, забил 6 голов, сделал 6 ассистов.
- Ранее на него претендовали «Спартак», «Фламенго» и «Ривер Плейт».
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова