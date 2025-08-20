Введите ваш ник на сайте
12-миллионный трансфер ЦСКА может сорваться из-за «Зенита»

20 августа, 15:50
23

Ситуация с переходом нападающего «Фиорентины» Лукаса Белтрана в ЦСКА остается неопределенной.

Армейцы договорились о его покупке за 12 миллионов евро, но представители игрока затягивают переговоры, ожидая более выгодное предложение от «Зенита».

ЦСКА дал 24-летнему аргентинцу сутки на принятие итогового решения.

Если московский клуб откажется от Белтрана, а «Зенит» не захочет его подписывать, то форвард, вероятно, уйдет в аренду в «Верону».

  • Сообщалось, что ЦСКА готов платить латиноамериканцу 3 млн евро в год.
  • Белтран в прошлом сезоне провел за «Фиорентину» 47 матчей, забил 6 голов, сделал 6 ассистов.
  • Ранее на него претендовали «Спартак», «Фламенго» и «Ривер Плейт».

Еще по теме:
«Парма» хочет перехватить трансферную цель ЦСКА 3
«Фиорентина» прояснила ситуацию с уходом Белтрана в ЦСКА 1
В Италии охарактеризовали потенциального новичка ЦСКА
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Фиорентина ЦСКА Зенит Верона Белтран Лукас
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
алдан2014
1755695689
6+6 за сезон... Ну и за что собственно распря? Агентские игры,не больше того. Ну и нужен ли он коням?
Ответить
...уефан
1755695788
..."Чисто, по-братски"(с)...
Ответить
Mirak92
1755695931
Да и ну збс. сомнительный трансфер
Ответить
Айболид
1755696155
А ************************ от Зенита, кто-нибудь , кроме агентов игрока и местных нелюбителей Зенита , ещё ожидает ?
Ответить
Cleaner
1755697339
6 голов за 47 матчей. Это точно нападающий? Пускай его Зенит себе забирает!!!..)))
Ответить
Дубина
1755697879
В зенит его до кучи в цыганский табор((((
Ответить
Каратель помойников
1755702186
Вот прям все на него претендуют,а он возьми и в Динамо Из уйди)
Ответить
qawzsexdr
1755702900
Утка, статья для хайпа на сайте
Ответить
Dr Metal
1755703291
Да у зенита уже некуда игроков ставить ) по 4 педро на позицию, куда им еще? или пусть нам Лусиано отдатут
Ответить
boris63
1755749265
Зинка как собака на сене, ни себе ни людям. Проявляя интерес ради срыва трансфера.
Ответить
