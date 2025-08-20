12-миллионный трансфер ЦСКА может сорваться из-за «Зенита»

Ситуация с переходом нападающего «Фиорентины» Лукаса Белтрана в ЦСКА остается неопределенной.

Армейцы договорились о его покупке за 12 миллионов евро, но представители игрока затягивают переговоры, ожидая более выгодное предложение от «Зенита».

ЦСКА дал 24-летнему аргентинцу сутки на принятие итогового решения.

Если московский клуб откажется от Белтрана, а «Зенит» не захочет его подписывать, то форвард, вероятно, уйдет в аренду в «Верону».