Назван размер зарплаты, которую Белтрану предложили в ЦСКА

ЦСКА предложил нападающему Лукасу Белтрану контракт на 5 лет с зарплатой 3 миллиона евро в год. Московский клуб готов купить игрока у «Фиорентины» за 12 миллионов евро плюс 3 миллиона возможных бонусов.

Белтран обдумывает предложение ЦСКА. Ожидается, что в случае ухода из «Фиорентины» аргентинец предпочел бы вернуться в «Ривер Плейт».