Назван размер зарплаты, которую Белтрану предложили в ЦСКА

ЦСКА предложил нападающему Лукасу Белтрану контракт на 5 лет с зарплатой 3 миллиона евро в год. Московский клуб готов купить игрока у «Фиорентины» за 12 миллионов евро плюс 3 миллиона возможных бонусов.
Белтран обдумывает предложение ЦСКА. Ожидается, что в случае ухода из «Фиорентины» аргентинец предпочел бы вернуться в «Ривер Плейт».
- 24-летний Белтран в прошлом сезоне провел за «Фиорентину» 47 матчей, забил 6 голов, сделал 6 ассистов.
- Его контракт с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.
Источник: Viola News