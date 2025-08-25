В ЦСКА рассказали о ситуации с трансфером Белтрана

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о возможности покупки нападающего «Фиорентины» Лукаса Белтрана.

«По ряду причин очень сложные переговоры, но мы не намерены никого уговаривать или умолять. Мы сделали предложение, было время его рассмотреть. По нашей информации, оно всех устроило, но слишком долго затягивали с ответом. На данный момент переговоры как минимум на паузе, а как максимум – окончательно остановлены», – сказал Бабаев.

Сообщалось, что Белтран отказался от трансфера в московский клуб из-за нежелания играть в России. С большой вероятностью нападающий продолжит выступать в Серии А.