В ЦСКА рассказали о ситуации с трансфером Белтрана

Сегодня, 10:30
4

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о возможности покупки нападающего «Фиорентины» Лукаса Белтрана.

«По ряду причин очень сложные переговоры, но мы не намерены никого уговаривать или умолять. Мы сделали предложение, было время его рассмотреть. По нашей информации, оно всех устроило, но слишком долго затягивали с ответом. На данный момент переговоры как минимум на паузе, а как максимум – окончательно остановлены», – сказал Бабаев.

Сообщалось, что Белтран отказался от трансфера в московский клуб из-за нежелания играть в России. С большой вероятностью нападающий продолжит выступать в Серии А.

  • По данным Viola News, ЦСКА предложил нападающему контракт на 5 лет с зарплатой 3 миллиона евро в год. Московский клуб готов купить игрока у «Фиорентины» за 12 миллионов евро плюс 3 миллиона возможных бонусов.
  • 24-летний Белтран в прошлом сезоне провел за флорентийцев 47 матчей, забил 6 голов, сделал 6 ассистов.

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Фиорентина ЦСКА Белтран Лукас Бабаев Роман
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1756107501
Хватит уже мусолить эту тему нападающего , с результатами хуже,чем у Мусаева и ушедшего Койта.
Ответить
boris63
1756113344
Наш Глебов думаю не хуже, красавчик и скорость и дриблинг, все есть. Правда пока ноги опережают мысли но это пройдёт с приобретением опыта.
Ответить
Чермындыр
1756113550
С такой статой проще подождать пока Аллерандро вылечится
Ответить
neim
1756133057
Российские пацаны в ЦСКА бегают не хуже иностранцев. Да ещё и со статистикой как у лучшего форварда в каком-нибудь Сочи, Оренбурге или НН кому он нужен ?
Ответить
