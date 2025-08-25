В ЦСКА рассказали о ситуации с трансфером Белтрана

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о возможности покупки нападающего «Фиорентины» Лукаса Белтрана.
«По ряду причин очень сложные переговоры, но мы не намерены никого уговаривать или умолять. Мы сделали предложение, было время его рассмотреть. По нашей информации, оно всех устроило, но слишком долго затягивали с ответом. На данный момент переговоры как минимум на паузе, а как максимум – окончательно остановлены», – сказал Бабаев.
Сообщалось, что Белтран отказался от трансфера в московский клуб из-за нежелания играть в России. С большой вероятностью нападающий продолжит выступать в Серии А.
- По данным Viola News, ЦСКА предложил нападающему контракт на 5 лет с зарплатой 3 миллиона евро в год. Московский клуб готов купить игрока у «Фиорентины» за 12 миллионов евро плюс 3 миллиона возможных бонусов.
- 24-летний Белтран в прошлом сезоне провел за флорентийцев 47 матчей, забил 6 голов, сделал 6 ассистов.
Источник: Legalbet