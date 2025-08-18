Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Круговой оценил эпизод с неназначенным пенальти после его контакта с Лещуком

Круговой оценил эпизод с неназначенным пенальти после его контакта с Лещуком

Сегодня, 12:26
1

Полузащитник ЦСКА Данил Круговой высказался об эпизоде с неназначенным пенальти в матче 5-го тура РПЛ с «Динамо» (3:1).

На 47-й минуте он выбегал с мячом к воротам бело-голубых, но упал после контакта с голкипером Игорем Лещуком за пределами штрафной. Игрок ЦСКА получил желтую карточку за симуляцию.

«Красная должна была быть на мне Лещуку, как сказали. Прямая», – сказал Круговой.

  • Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.
  • Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что клуб попросит ЭСК при президенте РФС разобраться в решениях судей.

Еще по теме:
Булыкин назвал условие, при котором к Карпину могут возникнуть неприятные вопросы в «Динамо»
Лещенко – о «Динамо»: «Абсолютно безликая игра, Карпин все время разводит руками» 14
Челестини назвал 3 главных составляющих успеха ЦСКА 1
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Динамо Лещук Игорь Круговой Данил Левников Кирилл
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1755515860
Ну уж точно жёлтая была совершенно необоснованной.Надо было убить Лещука и самоликвидироваться? Впрочем,динамовцы бы за это , похоже, даже наградили бы его аплодисментами.
Ответить
Главные новости
СпецпроектКто побеждал в сезоне-2024/25? Пройдите новый тест от «Бомбардира»
5
«Сделка близка к завершению»: в ЦСКА анонсировали уход легионера
15:15
Карпин прокомментировал расширенный состав сборной России на сентябрьские матчи
14:57
Губерниев – о неудачном старте «Динамо»: «Может, Карпину стоило прислушаться к экспертам «Матч ТВ»?»
14:47
3
Опубликован расширенный состав сборной России на сентябрьские матчи
14:32
2
Судья Становова отреагировала на слова Боярского о женщинах-арбитрах
14:28
2
ЦСКА договорился с «Фиорентиной» по Белтрану
13:59
7
Петржела сказал, готов ли он заменить Семака в «Зените»
13:19
10
ВидеоГогниев наорал на судью и кинул бутылку в своего игрока в матче Второй лиги
13:02
8
Булыкин назвал условие, при котором к Карпину могут возникнуть неприятные вопросы в «Динамо»
12:52
Все новости
Все новости
Боярский извинился за сексистские высказывания в адрес женщины-арбитра
15:30
Судья Становова отреагировала на слова Боярского о женщинах-арбитрах
14:28
2
ЦСКА договорился с «Фиорентиной» по Белтрану
13:59
7
Петржела сказал, готов ли он заменить Семака в «Зените»
13:19
10
Мусаев высказался о поисках замены Сперцяна «Краснодаром»
13:12
3
Булыкин назвал условие, при котором к Карпину могут возникнуть неприятные вопросы в «Динамо»
12:52
Бывший тренер «Спартака» высказался о возможности назначения Бенитеса
12:31
1
Круговой оценил эпизод с неназначенным пенальти после его контакта с Лещуком
12:26
1
КДК рассмотрит скандирование болельщиками «Спартака» кричалки про «Зенит»
12:12
31
Самошников проходит медосмотр перед трансфером в «Спартак»
11:59
7
Назван один из приоритетных вариантов на замену Станковичу в «Спартаке»
11:45
13
Лещенко – о «Динамо»: «Абсолютно безликая игра, Карпин все время разводит руками»
11:30
14
Валуев: «Зенит» будет натурализовывать иностранцев, чтобы уложиться в лимит»
11:21
16
Сперцян высказался о возможном уходе из «Краснодара»
11:05
ФотоИгрок «Спартака» установил рекорд текущего сезона в РПЛ
10:55
13
Челестини назвал 3 главных составляющих успеха ЦСКА
10:39
1
«Динамо» может наказать Лунева за использование снюса
10:28
6
Игрок ЦСКА может перейти в «Сочи»
10:22
3
Смородская оценила работу Карпина в «Динамо»
10:08
8
В ЦСКА ответили на вопросы об интересе к Белтрану, ди Лусиано и Жоао Виктору
10:00
Аршавин оценил вариант с переходом Сперцяна в «Саутгемптон»
09:40
1
Тренер «Акрона» раскритиковал работу Карасева
09:27
1
Экс-судья ФИФА остался в недоумении от решения Левникова
09:14
9
Григорян сказал, что изменилось в «Динамо» в худшую сторону в этом сезоне
08:42
3
В «Порту» отреагировали на информацию об интересе к Сперцяну
08:30
Аршавин проанализировал проблемы «Динамо»
08:18
4
ФотоМахачкалинское «Динамо» подписало форварда сборной Туниса перед матчем с «Пари НН»
08:03
1
Челестини высказался о статусе ЦСКА в борьбе за чемпионство
07:50
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 