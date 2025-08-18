Круговой оценил эпизод с неназначенным пенальти после его контакта с Лещуком

Полузащитник ЦСКА Данил Круговой высказался об эпизоде с неназначенным пенальти в матче 5-го тура РПЛ с «Динамо» (3:1).

На 47-й минуте он выбегал с мячом к воротам бело-голубых, но упал после контакта с голкипером Игорем Лещуком за пределами штрафной. Игрок ЦСКА получил желтую карточку за симуляцию.

«Красная должна была быть на мне Лещуку, как сказали. Прямая», – сказал Круговой.