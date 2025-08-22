Черданцев: «ЦСКА и «Динамо» смотрелись лучше «МЮ» и «Арсенала»

Комментатор Георгий Черданцев считает, что ЦСКА является самой симпатичной и «футбольной» командой в чемпионате России на данный момент.

– Впечатляет ли игра ЦСКА на старте сезона?

– Я кайфую от их футбола. Как я и писал у себя в телеграм‑канале, параллельно я смотрел матч «МЮ» и «Арсенала», ЦСКА и «Динамо» реально смотрелись лучше. Особенно во втором тайме, когда и «Динамо» начало играть. По всем показателям был футбол высокого класса.

Да, не было игроков уровня Салаха и других, но тот же Акинфеев лучше вводит мяч в игру, чем вратари в АПЛ. Эта игра на фоне была точно в пользу чемпионата России. На «Олд Траффорд» команды играли в позиционный футбол с малым количеством ускорений. А от нашего матча я получил большое удовольствие.

Очень круто, что появился такой тренер как Челестини, который ставит атакующий футбол на максимальных скоростях, команда этот стиль игры принимает и имеет силы в такой футбол играть.

Круто, что выделяются русские футболисты, Глебов и Кисляк стали лидерами команды. Кто бы мог подумать, что Лукин безболезненно заменит Рошу? ЦСКА сейчас по игре производит самое приятное впечатление. Самая симпатичная и «футбольная» команда в чемпионате сегодня.