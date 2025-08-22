ЭСК: Левников дважды ошибся в пользу «Динамо» в дерби с ЦСКА

ЭСК РФС разобрал работу арбитра Кирилла Левникова в матче 5-го тура РПЛ «Динамо» – ЦСКА (1:3).

Комиссия так описала спорные эпизоды.

«Момент по обращению ПФК ЦСКА

Время по таймеру: 47-я минута

Суть обращения: проверка решения судьи не удалять с поля вратаря московского «Динамо» Игоря Лещука

Решение комиссии: судья ошибочно не удалил с поля вратаря команды «Динамо» Игоря Лещука

Голосование: единогласно

Мотивировка: вратарь команды «Динамо» опоздал сыграть в мяч в единоборстве с футболистом ЦСКА Данилом Круговым, выйдя за пределы собственной штрафной площади, и совершив контакт со стопой соперника. Учитывая высокую скорость нападающего, данный контакт повлиял на его возможность продвижения к мячу, который находился под контролем игрока ЦСКА, при этом ворота соперников были не защищены. Судье следовало назначить штрафной удар и удалить с поля Игоря Лещука за лишение соперника явной возможности забить гол. ВАР должен был пригласить судью к монитору для собственной оценки данной игровой ситуации.

Момент по обращению ПФК ЦСКА

Время по таймеру: 54-я минута

Суть обращения: проверка решения судьи не назначать пенальти в ворота «Динамо»

Решение комиссии: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота команды «Динамо-Москва»

Голосование: единогласно

Мотивировка: игрок «Динамо» Денис Макаров опоздал сыграть в мяч в собственной штрафной площади в единоборстве с нападающим «ЦСКА» Матеусом Алвесом и по неосторожности совершил наказуемый контакт с ногой соперника. ВАР правильно пригласил судью к монитору для собственной оценки игровой ситуации. После просмотра судье следовало назначить пенальти».