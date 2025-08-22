Введите ваш ник на сайте
ЭСК: Левников дважды ошибся в пользу «Динамо» в дерби с ЦСКА

Вчера, 21:50
9

ЭСК РФС разобрал работу арбитра Кирилла Левникова в матче 5-го тура РПЛ «Динамо» – ЦСКА (1:3).

Комиссия так описала спорные эпизоды.

«Момент по обращению ПФК ЦСКА

Время по таймеру: 47-я минута

Суть обращения: проверка решения судьи не удалять с поля вратаря московского «Динамо» Игоря Лещука

Решение комиссии: судья ошибочно не удалил с поля вратаря команды «Динамо» Игоря Лещука

Голосование: единогласно

Мотивировка: вратарь команды «Динамо» опоздал сыграть в мяч в единоборстве с футболистом ЦСКА Данилом Круговым, выйдя за пределы собственной штрафной площади, и совершив контакт со стопой соперника. Учитывая высокую скорость нападающего, данный контакт повлиял на его возможность продвижения к мячу, который находился под контролем игрока ЦСКА, при этом ворота соперников были не защищены. Судье следовало назначить штрафной удар и удалить с поля Игоря Лещука за лишение соперника явной возможности забить гол. ВАР должен был пригласить судью к монитору для собственной оценки данной игровой ситуации.

Момент по обращению ПФК ЦСКА

Время по таймеру: 54-я минута

Суть обращения: проверка решения судьи не назначать пенальти в ворота «Динамо»

Решение комиссии: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота команды «Динамо-Москва»

Голосование: единогласно

Мотивировка: игрок «Динамо» Денис Макаров опоздал сыграть в мяч в собственной штрафной площади в единоборстве с нападающим «ЦСКА» Матеусом Алвесом и по неосторожности совершил наказуемый контакт с ногой соперника. ВАР правильно пригласил судью к монитору для собственной оценки игровой ситуации. После просмотра судье следовало назначить пенальти».

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Динамо Левников Кирилл
Интерес
1755889614
Кто бы сомневался.Но как говорится -справедливо,но не утешает.Хорошо что победили безусловно.А жёлтую Кругу почему не отменили,а???
Ответить
Gwynbleidd
1755890542
А теперь представим, если бы ЦСКА в этом матче не выиграл и судья при этом совершил 2-е такие дикие ошибки! И как быть? Это игроки молодцы и Челестини, что настраивает их добивать соперника, что бы даже такое поганое судейство не могло повлиять на результат, как было в матче с зенитом...
Ответить
Таврида
1755893351
Итог: жк Круговому и безнаказанный удар в ногу в своей штрафной бьющему игроку. Запишем. Пы Сы. Круговому надо было влетать в Лещука так чтобы пенальти был 146%, но пожалел и поплатился...
Ответить
RUSARM
1755895693
Ну иии?? Что ему присудили? пусть дальше продается? Наказание какое?
Ответить
Cleaner
1755895707
Ошибся? Да он НАМЕРЕННО в пользу Динамо судил!!!...(((
Ответить
boris63
1755909164
Ошибки признали а что толку, команде то что от этого. А если бы вся эта судейская вакханалия повлияла на результат, где объявления об отстранение и большом штрафе этому козлу. Или отседит, отдохнёт пару матчей и опять взятки собирать. А где отмена жёлтой карточки, яко бы за симуляцию Круговому.
Ответить
АЛЕКС 58
1755916981
Левникова накажут или простят ?
Ответить
  • Читайте нас: 