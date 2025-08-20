Черданцев определил лучший матч сезона РПЛ

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев доволен игрой 5-го тура РПЛ «Динамо» – ЦСКА (1:3).

«Динамо» – ЦСКА пока лучший матч чемпионата. Если 13-я команда турнира играет так, как «Динамо» во втором тайме, не говоря уже о ЦСКА в первом, это очень крутой чемпионат!

Я параллельно поглядывал «МЮ» – «Арсенал», ну наш матч объективно лучше по всем показателям, в том числе, как ни странно, по борьбе и главное по скоростям. Просто кайфный футбол на «Динамо», – написал Черданцев.